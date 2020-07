Herausfinden, was einem schmeckt - Jugendliche sollten sich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz nicht von Vorurteilen leiten lassen. Im Handwerk oder im Dienstleistungsbereich gibt es in vielen Berufen realistische Chancen auf eine Lehrstelle. Foto: dpa

Kurzarbeit, Betriebsschließungen und steigende Arbeitslosigkeit sorgen bei Schulabgängern und Ausbildungsplatzsuchenden für Unsicherheit. Die Entscheidung für einen Ausbildungsberuf oder Studiengang ist für junge Menschen oft schwierig.

Die Experten der Berufsberatung unterstützen Jugendliche bei ihren Entscheidungen und helfen bei der Ausbildungsplatzsuche. Da die sonst üblichen persönlichen Beratungsgespräche in Schulen und der Arbeitsagentur nicht möglich sind, macht die Berufsberatung am 9. Juli von 13 bis 18 Uhr einen Telefonaktionstag, an dem sich Jugendliche und Eltern in Sachen Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche an die Experten wenden können.

Im Gespräch mit Berufsberatern können Jugendliche und Eltern Antworten

auf diese Fragen erhalten:

Was sind meine Stärken, Interessen und beruflichen Wünsche?

Welches Studium und/oder welche Ausbildung passt zu mir?

Wie finde ich im Moment einen geeigneten Praktikumsplatz und wie

bewerbe ich mich darauf?

Wie kann ich mein Ziel erreichen und meine Chancen verbessern?

Wie geht es nach der Schule weiter?

Wo kann ich studieren? Was sind die Zulassungsvoraussetzungen?

Bei welchen Firmen kann ich mich konkret bewerben (Ausbildung, duales

Studium)?

Welche Überbrückungsmöglichkeiten gibt es?

Telefonaktionstag der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Heidelberg

Donnerstag, 9. Juli 2020 von 13 – 18 Uhr

Telefon 06221 524 777