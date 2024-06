zg. Unser Restaurant Pier IV, direkt auf dem Wasser an der Stadthalle in Heidelberg, präsentiert dieses Jahr ein brandneues Konzept mit einer überarbeiteten Speisekarte. Als besonderes Highlight erwartet Sie eine Auswahl an köstlichen Pizzen, die perfekt zu einem entspannten Sommerabend passen. Genießen Sie Ihr Dinner auf dem Wasser mit der besten Aussicht auf das malerische Neckartal, während Sie in gemütlicher Atmosphäre speisen. Lassen Sie sich von der Kombination aus exzellenter Küche und beeindruckender Landschaft verzaubern!

Ein weiteres Highlight unseres Sommerprogramms ist die "Summer Brunch Spezial”-Fahrt, die ab sofort an ausgewählten Sonntagen stattfindet. Diese besondere Fahrt bietet neben den klassischen Frühstücksspezialitäten auch eine Auswahl an warmen Speisen sowie eine Salatbar. Freuen Sie sich auf köstlichen Lachs mit Sahnemeerrettich, zartes Roastbeef mit Remoulade, cremigen Ziegenkäse mit Honig und Nüssen, frische Tomate Mozzarella, saftige Putenbrust, herzhaften rohen Schinken und eine Auswahl an köstlichen Antipasti. Am Frühstücksbuffet erwarten Sie zudem knuspriger Bacon, fluffiges Rührei, erfrischender Obstsalat und gesunde Overnight Oats mit Trockenfrüchten. Beginnen Sie Ihren Tag mit einem reichhaltigen Buffet, das keine Wünsche offenlässt, während Sie die wunderschöne Aussicht auf den Neckar und die umliegende Natur genießen.

Freuen Sie sich auch jetzt schon auf unsere ersten Dinnerfahrten im Spätsommer! Am Freitag, dem 16. August, laden wir Sie wieder zu unserem beliebten "Dinner an Deck” ein. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen und genießen Sie die zauberhafte Abendstimmung auf dem Neckar. Dieses Dinner an Deck bietet eine einmalige Gelegenheit, den Sonnenuntergang über dem Wasser zu erleben, während Sie sich an exquisiten Speisen und Getränken erfreuen. Es ist ein Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten.

Am 27. September erwartet Sie dann der "Italienische Abend” an Bord der Weissen Flotte Heidelberg. Tauchen Sie ein in die Atmosphäre Italiens, begleitet von Live-Musik mit italienischen Tanz- und Unterhaltungsklängen sowie Pop, Oldies und neapolitanischer Stimmungsmusik. Lassen Sie sich von der Auswahl an köstlichen italienischen Spezialitäten verzaubern und genießen Sie die einzigartige Mischung aus kulinarischem Genuss und kultureller Unterhaltung. Die italienischen Abende sind bekannt für ihre lebendige Atmosphäre und die herzliche Gastfreundschaft, die Sie an Bord erleben werden.

Jede dieser Abendfahrten dauert von 19 Uhr bis 22 Uhr, mit Boarding 30 Minuten vor Abfahrt. Sie bieten ein einzigartiges Erlebnis, bei dem Sie die Schönheit des Neckartals in vollen Zügen genießen können. Ob Sie einen romantischen Abend zu zweit oder eine unterhaltsame Nacht mit Freunden verbringen möchten, unsere Dinnerfahrten sind die perfekte Wahl für besondere Momente.

Lassen Sie sich diese einmaligen Events nicht entgehen! Buchen Sie jetzt Ihre Tickets für diese besonderen Abendfahrten und entdecken Sie das Neckartal aus einer neuen Perspektive. Die Weisse Flotte Heidelberg bietet eine Vielzahl von Dinnerfahrten und Ausflügen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Von romantischen Dämmerungsfahrten bis hin zu spannenden Themenreisen – wir haben für jeden etwas dabei.

Neugierig auf mehr? Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie die Vielfalt an Dinnerfahrten und Ausflügen, die wir anbieten. Tauchen Sie ein in einzigartige Erlebnisse und schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen. Die Weisse Flotte Heidelberg freut sich darauf, Sie an Bord begrüßen zu dürfen!

Weitere Informationen und Buchungen unter www.weisseflottehd.de