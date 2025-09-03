Seit drei Jahrzehnten steht das SEGMÜLLER Einrichtungshaus in Mannheim für hochwertige Möbel, kompetente Beratung und Wohnideen mit Stil. Am Samstag, den 13. September 2025, feiert das Haus sein 30-jähriges Bestehen – und lädt Kundinnen und Kunden zu einem großen Event-Samstag auf dem Gelände des Einrichtungshauses ein.

An diesem Tag erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm für alle Altersgruppen. SEGMÜLLER PLUS Kunden dürfen sich bereits ab 10 Uhr auf kostenlosen Kaffee an der Espressobar freuen. Ab 11 Uhr startet dann das Familienprogramm im Außenbereich des Einrichtungshauses mit zahlreichen Attraktionen: So lockt ein Glücksrad mit tollen Gewinnen, während die gigantische Hüpfburg "Active Center Ritterburg XXL" und das 4er Bungee Trampolin für Action sorgen. Für die kleinen Gäste gibt es Glitzertattoos und kreative Ballonmodellage – hier sind begeisterte Kinderaugen garantiert.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Der Foodtruck "Stop4Wok" bietet schmackhafte asiatische Spezialitäten direkt vor Ort.

Neben dem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm warten im Einrichtungshaus attraktive Jubiläumsangebote auf die Besucher. Damit bedankt sich SEGMÜLLER bei seinen Kundinnen und Kunden für 30 Jahre Treue.

Ein Besuch lohnt sich also für die ganze Familie. Übrigens: Der 13. September stellt nur den Anfang der 30-Jahre-Feierlichkeiten dar. Es folgen weitere tolle Events, darunter der lange Shopping Abend am 20. September von 17 bis 21 Uhr mit Special Guest Sally Özcan, eine Autogrammstunde mit Spielern der Adler Mannheim am Dienstag, den 23. September, und dem krönenden Abschluss am 27. September mit großer Radio Regenbogen Spieleshow, hausgemachter Pasta und zahllosen weiteren Extras.

Alle Infos unter: https://www.segmueller.de/standorte/mannheim/veranstaltungen#eventsamstag1

SEGMÜLLER Einrichtungshaus Mannheim

Seckenheimer Landstr. 252

68163 Mannheim

Öffnungszeiten:

Mo - Sa 10:00 - 19:00 Uhr

Jubiläumsevent:

13.09.25 11:00 - 19:00 Uhr