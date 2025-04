Maßgeschneiderte Mobilitätslösungen für jede Treppe

Treppen, Stufen und Höhenunterschiede bedeuten für viele Menschen mit zunehmendem Alter eine Einschränkung. "Unser Ziel ist es, dass sich unsere Kundinnen und Kunden sicher und unabhängig bewegen können - im eigenen Zuhause und rund ums Haus", sagt Geschäftsführer und Inhaber Kevin Rabe. Ob Treppenlift, Hublift oder Plattformlift: Rabe Lifte stellt eine breite Produktpalette für individuelle Anforderungen zur Verfügung und agiert dabei herstellerunabhängig, durchdacht und präzise.

Dabei gilt: Jeder Lift wird auf die jeweilige Wohnsituation abgestimmt. Besonders im Außenbereich sind wetterfeste, robuste Materialien und eine exakte Planung entscheidend - hier setzt Rabe Lifte auf langlebige Technik, die auch bei Regen, Schnee oder Hitze zuverlässig funktioniert.

Treppenlift-Förderung durch die Pflegekasse: bis zu 4.180 Euro Zuschuss

Ein Treppenlift ist mehr als eine technische Lösung. Er repräsentiert einen Schritt zurück in die Selbstständigkeit. Damit diese Investition für möglichst viele Menschen erreichbar bleibt, unterstützt Rabe Lifte bei der Beantragung von Fördermitteln. Je nach Pflegestufe beteiligt sich die Pflegekasse mit einem Zuschuss von bis zu 4.180 Euro an den Kosten. Die Beratung dazu ist fester Bestandteil des Serviceangebots.

"Viele wissen nicht, dass sie Anspruch auf eine Förderung haben", so Kevin Rabe. "Wir helfen dabei, den Antrag korrekt zu stellen und sorgen dafür, dass unsere Kunden schnellstmöglich von den Leistungen profitieren."

Persönliche Betreuung: Treppenlift in der Nähe/Rhein-Neckar Region

Rabe Lifte ist fest in der Rhein-Neckar-Region verwurzelt. Das Unternehmen betreut Kundinnen und Kunden in Speyer, Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, Germersheim, Landau, Bad Dürkheim, Neustadt an der Weinstraße, Worms, Sinsheim, Heppenheim und darüber hinaus. Die regionale Nähe gewährleistet kurze Wege, schnelle Reaktionszeiten und persönliche Ansprechpartner vor Ort.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann den Showroom in Speyer besuchen. Dort besteht die Option, verschiedene Modelle live zu testen und sich vor Ort beraten zu lassen. Auch Angehörige nutzen dieses Angebot, um für Eltern oder Großeltern die passende Lösung auszumachen.

Treppenlifte für Außen – mit Sicherheit die richtige Wahl

Als Qualitätsführer im Bereich Treppenlifte setzt Rabe Lifte auf ein ganzheitliches Fünf-Säulen-Konzept: Top-Beratung, Premium-Showroom-Erlebnis, Premium-Produktauswahl, präzise Planung und exzellentes Handwerk. Alle Leistungen stammen aus einer Hand. Auf Subunternehmer wird konsequent verzichtet.

"Wir legen größten Wert auf hochwertige Materialien, saubere Arbeit und eine nachhaltige Installation - deshalb arbeiten wir nur mit Qualitätsherstellern und setzen bei der Montage auf Markenprodukte wie Hilti und Würth", erklärt Kevin Rabe. Das verdeutlicht einmal mehr, dass Rabe Lifte für technische Kompetenz in der Rhein-Neckar-Region steht. zg

Rabe Lifte GmbH

Wormser Landstraße 83a, 67346 Speyer

Tel.: 06232/ 60 15 50

anfrage@rabe-lifte.de

www.rabe-lifte.de