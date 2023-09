Heidelberg/Wiesloch. (zg) Unter Eigentümern von Immobilien herrscht Aufregung. Was bedeuten die hohen Energiepreise, das geplante Heizungsgesetz und die Entwicklung der Immobilienpreise für die Eigentümer von Häusern und Wohnungen? Vor allem aber stellt sich die Frage: Was bedeuten diese Veränderungen konkret für unsere Region? Deshalb lädt die S-Immobilien Heidelberg am Donnerstag, 28. September, in Wiesloch und am Freitag, 29. September, in Heidelberg unter dem Motto "Nebenkosten senken oder Immobilie verkaufen" zu Info-Veranstaltungen mit renommierten Experten ein.

Wer eine Immobilie selbst bewohnt, fragt sich: Soll man investieren und sanieren oder lieber abwarten und Kosten sparen? Andere Immobilieneigentümer wiederum wollen ihr Haus verkaufen und eine mit moderner Technik ausgestattete Neubauwohnung für den Eigenbedarf erwerben. Da hilft es, die Sichtweise von Experten zu hören. Bei den zwei Infoveranstaltungen der S-Immobilien Heidelberg werden drei Fachleute Kurzvorträge halten und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen.

Sergej Missal ist Geschäftsführer des marktführenden Immobilienmaklers S-Immobilien Heidelberg. Der Kenner des regionalen Marktgeschehens zeigt anhand von authentischen Beispielen die Entwicklung des Immobilienmarktes in Heidelberg und Umgebung. Der Experte wird dann die Möglichkeiten erörtern, die sich für Verkäufer von unsanierten oder sanierten Objekten ergeben. Die Frage der Sanierung ist dabei von Bedeutung, weil beim Verkauf einer Immobilie das Energiethema für die Gestaltung des Verkaufspreises inzwischen eine große Rolle spielt.

Der zweite Referent ist Carsten Nessler. Der qualifizierte Immobilienbewerter (IHK) aus Wiesbaden geht speziell auf die aktuelle politische Situation im Immobilienbereich ein: Was wird in der Politik diskutiert? Worauf müssen sich Immobilienbesitzer bei dem geplanten Heizungsgesetz einstellen? Was bedeutet die Sanierungspflicht? Der Bausachverständige für die Bewertung von Immobilien und Schäden an Gebäuden (mit dem TÜV Rheinland) hat auch Tipps zu Methoden der Kostenersparnis und zur energetischen Sanierung parat. Den dritten Kurzvortrag hält Georg Ortner. Die Seminare des Immobilienexperten und Buchautors sind in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, Dubai und auch Portugal beliebt. Er zeigt, wie man im Fall eines Verkaufs am besten vorgeht, die Vorteile der Immobilie optimal ins Licht rückt und über den Preis verhandelt. Eben, wie Besitzer von Immobilien eine Lösung für ihre besondere Situation finden.

Die Geschäftsführer von S-Immobilien Heidelberg laden herzlich zu den Info-Veranstaltungen ein, denn sie sind der festen Überzeugung: "Zuerst ist es wichtig, sich zu informieren. Dann finden sich mit Hilfe einer kompetenten Beratung ganz sicher gute Wege."

Info:

Wiesloch: Die erste Info-Veranstaltung findet am Donnerstag, 28. September, um 18 Uhr, im Palatin Kongresshotel, Ringstraße 17 bis 19, in Wiesloch statt.

Einlass ist um 17.30 Uhr.

Heidelberg: Die zweite Info-Veranstaltung findet am Freitag, 29. September, um 18 Uhr im Frauenbad, Bergheimer Straße 45, in Heidelberg statt.

Einlass ist um 17.30 Uhr.

Jede Veranstaltung dauert circa zwei Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Da die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist, wird freundlich um Anmeldung und Registrierung gebeten unter www.s-immo-hd.de oder Telefon 06221 – 40 50 30.