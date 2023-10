Heidelberg. (zg) Ab dem 23. November dürfen sich die Gäste des WinterVarieté wieder auf Kunst und Kulinarik auf allerhöchstem Niveau freuen. Neben dem Drei-Gang-Gourmetmenü, kreiert von Spitzenkoch Tristan Brandt, bietet auch das Showprogramm wieder einige Highlights der Varietéwelt.

Freuen Sie sich auf ein hochkarätiges Künstler-Ensemble: Als Weltstar der Magie hat Chris Stark schon über 60 internationale Preise und Auszeichnungen von den "Guinness World Records", "America’s Got Talent" bis hin zum Zirkusfestival von Monte Carlo gesammelt. Der unbestrittene Weltmeister der Manipulation entführt sein Publikum auf ein magisches Abenteuer spektakulärer Illusionen und unglaublicher Wendungen.

Wenn die bezaubernde Stimme von Ornella de Santis die ShowArena erfüllt, ist Gänsehaut garantiert.

Emotionale Augenblicke und musikalischer Hochgenuss – dafür steht auch Daniel Johnson: Der Deutsch-Brite singt mit einer Stimme, die das Herz berührt.

An der Violine erweckt Serafima pure Magie mit ihrer ganz eigenen, sinnlich traumwandlerischen Interpretation großer musikalischer Werke.

Ein athletischer und ästhetischer Showhöhepunkt ist die imposante Handstand-Akrobatik von Alexander Jr., der mit Körperbeherrschung und Muskelkraft seinen Körper in schier unglaubliche Figuren bewegt.

Wunderschöne Körperkunst und berührende Momente des Staunens bieten sich, wenn die ukrainischen Akrobatinnen des Duo Sweet Spice mit ihrer Kontorsion eine sinnliche Symbiose von anmutiger Eleganz und kraftvoller Dynamik kreieren.

Ohne Worte, nur mit meisterhafter Clownerie, Mimik und Körpersprache ist Mr. Gestual seit über 25 Jahren ein Publikumsliebling auf den großen Bühnen der Welt. Ab Januar wird er im WinterVarieté von einem weiteren Unterhaltungs-Schwergewicht abgelöst: Steve Eleky, Kult-Comedian im berühmt-berüchtigten Schottenrock, wird im neuen Jahr für intensives Lachmuskeltraining in der ShowArena sorgen.

Atemberaubende Technik und fesselnden Charme vereint Samira in ihrer Tanztrapez-Performance in der Luft und am Boden. Ihr intuitives musikalisches Gespür, Eleganz, und Passion lassen auch die ausdrucksstarke Tanzkontorsion der Akrobatin unvergesslich wirken. Wenn Tänzerinnen und Tänzer des Vegas Showballetts, in ihren umwerfenden Kostümen die Bühne betreten, dürfen sich die Gäste auf Eleganz, Ästhetik sowie mitreißende Choreografien freuen.

Eine Diabolo-Show wie ein Rockkonzert – Phil Os wirbelt im Highspeed und mit unglaublichem Geschick seine Diabolos über die Bühne. Cavea Allure erschaffen am Luftring schwebend, gefangen in einem goldenen Käfig, mit feinen Nuancen ihrer graziösen Bewegungen herrliche Figuren und vollbringen die zeitlosen Wunder der zerbrechlichen Schwerelosigkeit.

Auch das Bühnenkonzept des WinterVarieté wurde weiterentwickelt und die auf 50 Quadratmeter vergrößerte LED-Wand wird immersiv wie noch nie in die Show eingebunden.

Weitere Informationen unter:

www.winter-variete.de oder ganz persönlich unter der Rufnummer 06201-7108170 (Mo – Fr, 9-17 Uhr).