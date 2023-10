Heidelberg. (zg) Das "WinterVarieté" ist auf Erfolgskurs. Das belegen die über 15.000 begeisterten Gäste, die in der vergangenen Saison die Dinnershow in Heidelberg besuchten. Kein Grund für die Veranstalter sich darauf auszuruhen, ganz im Gegenteil, wie Riadh Bourkhis erklärt: "Wir wollen unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis für alle Sinne bereiten. Einen Abend lang nehmen wir sie mit auf ein kulinarisch-künstlerisches Abenteuer und lassen sie den Alltagsstress vergessen. Damit wir dies erreichen können, ist die perfekte Inszenierung von Kunst und Kulinarik elementar. Deshalb freuen wir uns, dass wir mit Tristan Brandt eine bekannte Persönlichkeit aus der Region für uns gewinnen konnten, die uns ab sofort in unserem kulinarischen Angebot unterstützt."

Das neue Drei-Gang-Gourmetmenü by Tristan Brandt startet mit einer Viererlei-Vorspeise, die aus einer Thai Curry Schaumsuppe, einem Beef Tatar, einer Black Tiger Garnele und einem Crispy California Rolls Lachs besteht. Zum Hauptgang erwarten die Gäste ein Zweierlei vom italienischen Büffel, einen rosa gegarten Tafelspitz und ein geschmortes Schaufelstück, serviert mit Schmorsauce, Petersilienwurzelpüree und Gemüseallerlei. Zum Abschluss wird eine Knusper-Crème-Brûlée-Schnitte mit Mango-Ragout, Schokolierter-Nuss-Crumble und exotischem Sorbet serviert. Auch bei der vegetarischen Variante, die aus einem genussvollen Vorspeisen-Quartett, das aus einer Thai Curry Schaumsuppe, einem Tatar von Datterini Tomaten mit Ciabatta-Chip, Avocado und Shiso Kresse, einem Bufala mit eingelegten Kürbis und Chili sowie Crispy California Rolls Tofu mit Miso-Mayonnaise und Ingwer besteht, müssen die Besucher:innen auf keinerlei Gaumenfreuden verzichten. Im Hauptgang erfreut die Genießer:innen ein Kürbis-Gnocchi mit grünem Spargel, Spinat, Petersilienwurzelpüree und Mandelsauce.

"Ich bin glücklich, denn ab sofort darf ich das WinterVarieté Team als kulinarischer Patron begleiten. Auch Kochen ist Kunst und es freut mich umso mehr, dass mit einem solchen Konzept auch die Kulinarik gewürdigt wird. Es wird eine tolle Kooperation mit vielen neuen Inspirationen, die ich durch die Zusammenarbeit gewinnen werde," so Tristan Brandt.

Bald schon heißt es: "It’s Showtime", denn am 23. November startet das "WinterVarieté by Tristan Brandt" in die nächste Saison. Exklusiv für ihre Leser bietet die Rhein-Neckar-Zeitung für die erste Show am 23. November einen eigenen RNZ-Vorpremierentag! Bei Kauf der Tickets zu diesem Tag gibt es eine Leserrabatt Aktion, mit der Sie nur durch die Eingabe des Codes RNZ30% einen 30 Prozent Rabatt auf Ihre Buchung erhalten.

Weitere Information unter:

www.winter-variete.de und 06201 / 71 08 170