zg. Bunte Blätter oder lieber dicke Schneeflocken? Hexen oder Weihnachtsmänner? Kürbis oder Mandeln? Die "HALLOWinter-Saison" ist für alle Gäste, die sich nicht entscheiden wollen und eine außergewöhnliche Kombination erleben möchten.

Auch in dieser Jahreszeit vereint der Europa-Park wieder Vielfalt mit Liebe zum Detail und zeigt das durch ein attraktives sowie innovatives Angebot für die ganze Familie. Gäste jeden Alters dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Showprogramm und über 100 Attraktionen freuen. An sonnigen Herbsttagen können sie sich beispielsweise in der Wasserachterbahn "Poseidon" erfrischen oder sich den Wind bei einer Fahrt mit dem Multi Launch Coaster "Voltron Nevera powered by Rimac" um die Nase wehen lassen.

Aber auch an trüben Wintertagen erleben die Besucher Spannung und Spaß. In der neuen, interaktiven 3D-Familienattraktion "Grand Prix EDventure" werden Gäste Teil von Ed & Eddas Racing Crew und müssen Teamgeist und Geschick beweisen. Madame Freudenreich und ihre Gugelhupf-futternden Dinos machen das "Magic Cinema 4D" unsicher: Mit lustigen 4D-Effekten macht Mack Magic die Dino Mates für die kleinen Kids hautnah erlebbar und sorgt bei der ganzen Familie für Vorfreude auf die TV-Serie, die ab Januar 2026 bei KiKA läuft. Im "Voletarium" lässt sich Europa bei einem Flug über den Kontinent entdecken. Mit schauriger Dekoration sowie Gruselmusik verwandeln sich die Attraktionen "Feria Swing" und "Koffiekopjes" in den "Flug der Vampire" und die "Griezelkopjes". Yullbe bietet im "blue fire Dome" interaktive Erlebnisse in virtuellen Realitäten.

Atemberaubende Shows & schmackhafte Stärkungen

Auch in den zahlreichen Shows lässt es sich perfekt aufwärmen: Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre kehren Ross Antony und Paul Reeves erneut ins Globe Theater zurück und präsentieren bis zum 23. November mehrmals täglich die Show "Crazy Christmas – Unsere liebsten Weihnachtslieder". Auch die weiteren Shows im "Eis-Stadion", auf der "Italienischen Freilichtbühne" sowie im "Limerick Castle" versprechen die perfekte Mischung aus Halloween und Winterzeit, kombiniert mit der einzigartigen Magie des 50. Jubiläums von Deutschlands größtem Freizeitpark. Von beeindruckenden artistischen Leistungen über abwechslungsreiche Tanz- und Gesangseinlagen bis hin zu humorvollen Sketchen und eindrucksvoller Zauberkunst findet jeder Gast das passende Programm.

Wer zwischen den ganzen Abenteuern eine Stärkung braucht, kann es sich in einer der rund 60 Parkgastronomien gemütlich machen und eine große Auswahl an leckeren Köstlichkeiten genießen. Gäste lassen sich asiatische Spezialitäten im exotischen "Bamboe Baai" schmecken, entdecken die Gerichte verschiedener Kontinente im Restaurant "SPICES – Küchen der Welt" oder erfreuen sich im nordischen "Kaffi Hös" bei leckerem Kaffee und Kuchen am gemütlichen Lounge-Flair. Wer sich schon einmal auf die Wintersaison einstimmen möchte, kann zu "HALLOWinter" bereits ein bisschen Glühwein genießen.

Ganzjähriger Wasserspaß in Rulantica

In der Wasserwelt Rulantica entfliehen die Besucher ganzjährig dem Alltag und erleben unvergesslichen Wasserspaß. Zahlreiche Rutschen, ein riesiges Wellenbecken und ein aufregender Wasserspielplatz sorgen im Indoorbereich für grenzenloses Vergnügen.

An kühlen Herbsttagen lädt unter anderem Europas größte Speed-Rutsche "Vikingløp" zu einem aufregenden Wettrutschen ein. Neu ist der beheizte "Svømmepøl" im Außenbereich, der auch in der kühleren Jahreszeit für Urlaubsfeeling inmitten einer faszinierenden nordischen Vulkanlandschaft sorgt.

Im ganzjährig geöffneten Wasser-Karussell "Tønnevirvel" schaukeln Besucher in Rundbooten durch das glasklare Nass und liefern sich ein spritziges Duell. Für Erholungssuchende ist ein Aufenthalt im exklusiven Sauna- und Wohlfühlbereich "Hyggedal" optimal.

Erlebnisse für alle Sinne

Das aufregendste Gastronomie-Konzept der Welt bietet Eatrenalin, die Restaurant-Weltneuheit unweit des Europa-Park.

In einer über zweistündigen Inszenierung in verschiedenen Genusswelten sind alle Details perfekt aufeinander abgestimmt, um die Sinne auf eine einzigartige Reise zu schicken. Das Ergebnis ist ein multisensorisches Fine-Dining-Erlebnis auf höchstem Niveau, das die Gäste in der kalten Jahreszeit mit einer neuen Menükomposition von vier 2-Sterne-Köchen verführt. Ab dem 21. November nimmt die Europa-Park Dinner-Show ihre Gäste mit auf eine unvergessliche Reise um die Welt. Die einmalige Kombination aus artistischer Meisterleistung, Livemusik, Zauberei und Comedy sorgt bis zum 28. Februar 2026 für unvergessliche Momente. Das exquisite 4-Gänge-Menü von 2-Sterne Koch Peter Hagen-Wiest verwöhnt die Gäste zusätzlich mit kulinarischen Gaumenfreuden.

Nach aufregenden Stunden voller unvergesslicher Momente bieten außerdem die parkeigenen, herbstlich-winterlich dekorierten Hotels sowie die urige Silver Lake City die perfekte Möglichkeit, den Tag entspannt ausklingen zu lassen.

Weitere Informationen: www.europark.de

Gewinnspiel

Die RNZ verlost 10 mal 4 Eintrittskarten für den Europapark für die Wintersaison 2025/2026.

Wer gewinnen möchte, schickt eine Postkarte mit dem Kennwort "Europa-Park" sowie Name, Adresse und Telefonnummer an: Rhein-Neckar-Zeitung GmbH, z. H. Roland Scharschmidt, Hans-Bunte-Straße 18, 69123 Heidelberg. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 27. November 2025.