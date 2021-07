Zuzenhausen. (dpa) Auch der Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim plant für ihre Fans spezielle Corona-Impfangebote. Das teilt der Verein am Mittwoch mit. Vor der Saisoneröffnung in Hoffenheim am kommenden Samstag haben alle TSG-Fans und andere Impfwillige ohne Termin die Möglichkeit, sich vor der PreZero Arena impfen zu lassen. Die Aktion startet um 11.00 Uhr im Fanhaus an der Arena und dauert bis zum Anpfiff des Testspiels gegen Stade Reims um 15.30 Uhr.

Eine weitere Impfmöglichkeit wird es vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin am 22. August (11.00 Uhr bis 15.30 Uhr) ebenfalls im Fanhaus geben.

Update: Mittwoch, 28. Juli 2021, 14.39 Uhr

Saison-Generalprobe gegen Stade Reims

Zuzenhausen. (dpa) Die TSG Hoffenheim bestreitet seine Saison-Generalprobe gegen Stade Reims. Das Duell mit dem französischen Erstligisten findet am 31. Juli ab 15.30 Uhr im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier vor Zuschauern statt, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Zuvor testet die TSG im Trainingslager in Rottach-Egern am 24. Juli gegen Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am ersten August-Wochenende steht das erste Pflichtspiel in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Viktoria Köln an.

Update: Donnerstag, 8. Juli 2021, 11.49 Uhr

Trainingsstart vor 200 Zuschauern

Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Während bei der EM am Samstagabend mit Pavel Kaderabek der vorletzte von sechs Hoffenheimer Spielern im Turnier ausschied, bereiteten sich seine Kollegen gedanklich bereits auf den Trainingsstart am Sonntag vor. Um kurz vor 15 Uhr war es dann so weit: Trainer Sebastian Hoeneß bat in Zuzenhausen zur ersten Schicht und war nachher mit seinen Jungs zufrieden. "Das war ein lockerer Aufgalopp, aber auf dem Platz herrschte schon eine gute Energie, gerade beim Abschlussspiel", befand der Münchner im Kraichgau.

Insgesamt 24 Fußballer hatten sich vor 200 Kiebitzen mit Maske auf Platz drei des Trainingsgeländes das Bällchen locker ein bisschen hin und her gespielt und fanden nach Abschluss der Einheit noch Zeit für einen kurzen Plausch mit ihren Anhängern.

Natürlich fehlten sechs Wochen vor dem Bundesligastart noch eine Vielzahl von Akteuren, die Mitte August beim Saisonstart in Augsburg hoffentlich gesund und munter sowie von den EM-Strapazen erholt mit von der Partie sein sollen.

Sebastian Hoeneß hört ganz genau zu, was ihm TSG-Sportdirektor Alexander Rosen mitzuteilen hat (links). Seine Profis verweilten sich derweil beim Stangenlauf. Fotos_ APF

Neben Kaderabek sind weitere vier Profis vorerst noch im verdienten Urlaub, Robert Skov will am Mittwoch in Wembley gegen England das Fußball-Märchen mit den Dänen weiter schreiben. Allerdings ist ihm bisher nur ein Bankdasein vergönnt gewesen.

Nicht mit auf dem Rasen standen neben dem coronainfizierten Diadie Samassékou nach seinem operativen Eingriff noch Torwart Oliver Baumann sowie die Langzeitverletzten Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic. Sie arbeiten vorerst weiter individuell, bei Hübner ist Hoeneß nach dessen langer Leidenszeit optimistisch. "Er ist einen Schritt vom Platz entfernt", teilte er auf Nachfrage mit. Der 32-jährige Kapitän wird sehnlichst zurückerwartet, denn bei der Analyse der vergangenen Spielzeit redet Hoeneß nicht um den heißen Brei herum: "Es liegt auf der Hand. Wir müssen in der generischen Box kaltschnäuziger werden" und – jetzt kommt Hübner ins Spiel – "wir kassieren zu viele Gegentore." Mit seiner Erfahrung und Körpersprache auf dem Feld ist der Spielführer ein ganz wichtiger Baustein in den Planungen von Hoeneß. Allerdings nur dann, wenn er nach seiner schier unendlichen Auszeit wieder zu alter Stärke zurückfindet.

Einer der wenigen Gewinner der Vorsaison war dagegen Ihlas Bebou, Hoffenheims "Spieler der Saison". Die "Rakete" im Angriff zündete immer besser und hat sich so in die Herzen der Anhänger gespielt. Klar, dass Bebou sich noch nicht am Ende seiner Entwicklung sieht. "Mein persönliches Ziel ist es, noch einen drauf zu legen", kündigte er forsch an und gab als Mannschaftsziel aus, "über die Saison komplett gesehen ein anderes Gesicht zu zeigen".

Den Kader dafür hat Sebastian Hoeneß zur Verfügung, doch natürlich gibt es immer wieder Gerüchte um begehrte Leistungsträger. Allen voran Andrej Kramaric steht dabei immer wieder im Mittelpunkt, aber auch Christoph Baumgartner oder Florian Grillitsch könnte es doch noch vom Dorfverein wegziehen. Hoeneß gab sich diesbezüglich zumindest äußerlich gelassen und geht derzeit davon aus, dass er mit all seinen Assen weiter planen kann. "Ich habe keine Ziele von ihnen wahrgenommen." Der TSG-Coach hat im persönlichen Kontakt in jüngster Zeit nichts von Abwanderungsgedanken mitbekommen.

Bis es vom 18. bis 25. Juli in Rottach-Egern am Tegernsee ins Trainingslager geht, könnte sich das allerdings sehr schnell ändern, was Hoeneß nur zu gut weiß. Bis dahin aber fiebert er jetzt erst einmal mit dem letzten Hoffenheimer Mohikaner bei der EM mit. "Ich drücke ,Skovi’ natürlich am meisten die Daumen", gesteht der 39-Jährige und hofft in seinem zweiten "Hoffe"-Jahr, demnächst vielleicht einen Europameister in seinem Kader begrüßen zu dürfen.