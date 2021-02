Villarreal. (dpa) Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim tritt erstmals in einer K.o.-Runde eines internationalen Wettbewerbs an. Die Kraichgauer spielen am Donnerstag (21 Uhr/Nitro und DAZN) im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Norwegens Außenseiter Molde FK.

Weil die Corona-Beschränkungen derzeit auch für Profisportler eine Reise nach Norwegen untersagen, findet die Partie im spanischen Villarreal statt. Hoffenheim hat seine Vorrundengruppe mit 16 Punkten gewonnen und geht als klarer Favorit in das Hinspiel. Das Team von Coach Sebastian Hoeneß muss allerdings ohne den am Sprunggelenk verletzten WM-Zweiten Andrej Kramaric auskommen.