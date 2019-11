Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Nach vier Bundesliga-Siegen in Serie will die TSG 1899 Hoffenheim auch am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim kriselnden 1. FC Köln drei Punkte auf der Habenseite verbuchen.

Allerdings wird Trainer Alfred Schreuder dabei auf Andrej Kramaric verzichten müssen. Der kroatische Vize-Weltmeister stand schon zuletzt beim Pokalspiel in Duisburg und gegen den SC Paderborn nicht auf dem Rasen, nachdem er zuvor gegen Schalke 04 und bei Hertha BSC Berlin ein starkes Comeback nach seiner langen Verletzungspause gefeiert hatte.

Schreuder bestätigte am Donnerstag, dass es in dieser Woche für Kramaric „nicht so gut lief“ und der Stürmer genau untersucht worden sei. In „ein bis zwei Wochen“ sei er aber wieder fit, so der TSG-Coach. Wieder im Kader stehen wird dagegen Diadie Samassekou nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Für einen Einsatz über 90 Minuten reicht es beim Malier allerdings noch nicht.