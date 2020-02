Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Wenn ein heimstarkes Team auf ein auswärtsstarkes Kollektiv aufeinander treffen, könnte es zu einer interessanten Konstellation und Partie kommen. Borussia Mönchengladbach ist derzeit nach dem BVB die zweitbeste Heimelf mit acht Siegen, einem Remis und einer Niederlage, die TSG 1899 Hoffenheim reist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit der Empfehlung an den Niederrhein, Fünfter der Bundesliga-Auswärtswertung zu sein. "Es ist ein großer Gegner und eine große Herausforderung für uns", sagte TSG-Cheftrainer Alfred Schreuder bei der Pressekonferenz.

"Hoffe" glaubt daran, seinen Positivtrend gegen die Spitzenteams auch im Borussia Park fortsetzen und sich für das 0:3 gegen den Rautenklub im Hinspiel revanchieren zu können. Zumal sich die Liste der Verletzten reduziert hat, Dennis Geiger, Sargis Adamyan und Ihlas Bebou nehmen inzwischen wieder am Mannschaftstraining teil, sodass Schreuder über ausreichend Optionen verfügt.

Im Kern geht es darum, den stürmischen Gladbacher Fohlen die Spiellust zu nehmen. "Wir brauchen taktische Fähigkeiten im Zentrum. Wenn wir das gut hinbekommen, haben wir auch eine Chance zu gewinnen", appelliert Schreuder an seine Truppe, die Abläufe der Schützlinge von Marco Rose empfindlich zu stören. Darüber hinaus seien Ballbesitz, Mut und Mentalität ein probates Mittel, um den Rangvierten des Tableaus in die Bredouille zu bringen. Schreuder: "Wir müssen schlau sein."

Angesichts des bevorstehenden kniffligen Dreierpacks (Gladbach, FC Bayern und Schalke 04) wäre für den Kraichgauklub, der im Westen von 400 Fans unterstützt wird, zumindest ein Teilerfolg hilfreich. Bemerkenswertes Detail: Im Duell mit den Schwarz-Weiß-Grünen wird TSG-Mittelfeldregisseur Sebastian Rudy sein 217. Bundesliga-Match für die TSG bestreiten und dadurch den bisherigen Rekordspieler Andreas Beck (216) überholen.

Unabhängig von "Hoffes" Gastspiel wurde am Donnerstag bekannt, dass die BVB-Anhänger nach einem DFB-Urteil für drei Jahre nicht mehr ins Sinsheimer Stadion dürfen. Der Auswärtsbann für die Dortmunder Chaoten, die TSG-Mehrheitsgesellschafter Dietmar Hopp (79) mehrfach in der Vergangenheit massiv beleidigt hatten, gilt für die kommenden drei Spielzeiten. Ferner soll der BVB für die ausfallenden Zuschauereinnahmen der TSG aufkommen und eine Strafzahlung in Höhe von 60.000 Euro leisten.

Auf RNZ-Nachfrage sagte Hoffenheims Pressesprecher Holger Kliem: "Es gibt noch kein rechtskräftiges Urteil, wir müssen abwarten." Ob "Hoffe" Tickets dann für den Gästeblock verkaufen kann und darf, ist also unklar und hängt von den "Feinheiten" des Richterspruches ab.