Zuzenhausen. (pami) Kaum ist die Bundesligasaison 2018/19 in den Geschichtsbüchern, wirft die neue Spielzeit bereits ihre Schatten voraus. Für die TSG 1899 Hoffenheim und ihren neuen Cheftrainer Alfred Schreuder startet die Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal bereits am Samstag mit dem obligatorischen Trainingsauftakt (14.30 Uhr). Sechs Spieler werden die erste Einheit unter Schreuder allerdings verpassen. Steven Zuber, der an den VfB Stuttgart verliehen war, bekam nach den Relegationsspielen mit den Schwaben ein wenig Zusatzurlaub. Mit Nadiem Amiri, Stefan Posch, Christoph Baumgartner (U21-EM) und Kasim Adams (Afrika-Cup) sind gleich vier Hoffenheimer mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Ishak Belfodil fehlt am Samstag aufgrund einer Knieverletzung. Die Kraichgauer Neuzugänge sind dagegen an Bord.

Am 13. Juli haben die Hoffenheimer Fans das erste Mal die Möglichkeit, die Mannschaft auf dem Feld zu sehen. Um 15.30 Uhr trifft die TSG beiM SV Sattelbach auf Drittligist Eintracht Braunschweig. Eigentlich war zunächst ein Duell mit den Würzburger Kickers geplant, aufgrund des ausgelosten Spiels in der ersten DFB-Pokalrunde einigten sich die Vereine aber auf eine Absage der Partie. Ein weiteres Testspiel findet am 17. Juli, ebenfalls um 15.30 Uhr beim FC Zuzenhausen statt. Gegner ist Jahn Regensburg.

Einen Tag später geht es für Mannschaft und Verantwortliche dann ins Trainingslager nach Windischgarsten (Österreich). An bekannter Stelle sollen die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. Auf die kommende Spielzeit wird sich am 3. August mit einem Spiel gegen den FC Sevilla eingestimmt. Der spanische Topklub kommt im Rahmen der Saisoneröffnung ins Sinsheimer Stadion, Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Eine Woche später steht dann die erste Pokalrunde an. Der genaue Termin für das Spiel gegen Würzburg wird noch bekannt gegeben.

Die Termine im Überblick:

29. Juni (14.30 Uhr): Trainingsauftakt in Zuzenhausen

13. Juli (15.30 Uhr): Testspiel gegen Eintracht Braunschweig in Sattelbach

17. Juli (15.30 Uhr): Testspiel gegen Jahn Regensburg in Zuzenhausen

18. - 26. Juli: Trainingslager in Windischgarsten (Österreich)

3. August (15.30 Uhr): Saisoneröffnung gegen den FC Sevilla in Sinsheim

09. - 12. August: Erste DFB-Pokalrunde bei den Würzburger Kickers

16. - 18. August: Erster Bundesliga-Spieltag