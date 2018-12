Zuzenhausen. (pami) Auch im sechsten Spiel der Champions-League zeigte die TSG 1899 Hoffenheim beim 1:2 (1:1) gegen Manchester City eine ansprechende Leistung. Dennoch wurde es nichts mit dem ersten Erfolg in der Königsklasse, am Ende blieb sogar nur Platz Vier für die Mannschaft von Julian Nagelsmann. Nun geht es am Samstag im Bundesligaalltag weiter, Borussia Mönchengladbach heisst der Gegner in der Sinsheimer Arena (15.30 Uhr). Nicht mit von der Partie sind dann Dennis Geiger und Nadiem Amiri.

Für das Spiel gegen die Elf vom Niederrhein sind noch Tickets in verschiedenene Preiskategorien verfügbar. Diese buchen Sie über den Online-Shop der TSG oder über die lokalen Vorverkaufsstellen. Für eine entspannte Anreise lohnt sich ein Blick auf die Website der Kraichgauer. Dort sind die wichtigsten Verkehrsinformationen aufgelistet. Beachten Sie, dass es bei der Anfahrt über die A6 zu Verzögerungen kommen kann.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 7.55% Platz 2 bis 4 36.72% Platz 5 bis 7 27.08% Platz 8 bis 11 14.84% Platz 12 bis 15 3.65% Platz 16 bis 18 10.16%

Das Spiel überträgt der Pay-TV-Sender Sky live und exklusiv. Ab 14 Uhr meldet sich Esther Sedlaczek gemeinsam mit den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund zu den Vorberichten. Kommentator ist Marcus Lindemann, in der Konferenz ist Tom Bayer am Mikrofon. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

Bei rnz.de finden Sie wie immer den Spielbericht zur Partie. Auch die wichtigsten Stimmen bekommen Sie hier zeitnah bereitgestellt. Eine ausführliche Analyse steht am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper. Für uns im Stadion sind Joachim Klähn und Nikolas Beck.