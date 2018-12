Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Mit einem Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr beginnt für die TSG Hoffenheim der Bundesligaalltag nach der Abenteuerreise Champions League. Borussia Mönchengladbach ist zu Gast in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena. Nicht nur tabellarisch sind die Fohlen, erster Verfolger von Spitzenreiter Dortmund, ein attraktiver Gegner. „Das sind zwei Teams, die Spaß an der Offensive haben“, sagte TSG-Trainer Julian Nagelsmann am Freitagvormittag während der Pressekonferenz: „Ich weiß allerdings nicht, ob es wieder so torreich wird.“

In der vergangenen Saison fielen zehn Tore in den beiden Duellen mit der Elf vom Niederrhein, die auf Rang neun die internationalen Plätze verpasst hatte. Nagelsmann überrascht es allerdings nicht, dass es für das Team von Trainer Dieter Hecking wieder besser läuft. „Eher das letzte Jahr war eine Überraschung, jetzt stehen sie wieder da, wo sie hingehören.“

Die Personallage in Hoffenheim hat sich zum Ende des Jahres hin deutlich entspannt. Auch die Langzeitverletzten Dennis Geiger und Nadiem Amiri gaben am Mittwoch in der Königsklasse bei Manchester City ihr Comeback. Für das Spiel gegen Gladbach wird Nagelsmann auf die beiden aber noch einmal verzichten. Sie sollen über Training weiter aufgebaut werden. Fragezeichen stehen außerdem noch hinter Florian Grillitsch und Andrej Kramaric. „Ich gehe grundsätzlich positiv ran“, sagte Nagelsmann, „und gehe davon aus, dass sie dabei sein können. Aber so ein paar Nachwehen hat man immer nach solch einem Spiel.“

Wer dabei sein will, beim vorletzten Heimspiel des Jahres, muss sich sputen. Nur noch rund 100 Restkarten waren am Freitag noch verfügbar, teilte Pressesprecher Holger Kliem mit.