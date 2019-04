Zuzenhausen. (pami) Für die TSG 1899 Hoffenheim stehen die letzten Spiele unter der Regie von Julian Nagelsmann an. Der 31-Jährige möchte sich am liebsten mit der dritten Qualifikation für den internationalen Wettbewerb verabschieden - dafür muss nun ein Sieg gegen den FC Augsburg her. Nach dem fulminanten 4:1-Erfolg gegen Bayer Leverkusen hat man zumindest den Anschluss nach oben halten können, am Sonntag um 15.30 Uhr geht der kann die TSG nun Big Points holen, da sich die Konkurrenz gegenseitig die Punkte klauen wird.

Für das Spiel in der WWK-Arena gibt es noch Tickets an der Gästekasse zu kaufen. Diese öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn. Es gibt noch Steh- und Sitzplatzkarten. Alle Hoffenheimer Fans, die sich in Richtung Augsburg aufmachen, sollten vorab einen Blick auf die Hoffenheimer Website werfen. Dort sind alle relevanten Informationen für eine entspannte An- und Abreise sowie den Stadionbesuch aufgelistet.

Das Spiel überträgt der Pay-TV-Sender Sky live. Ab 14.30 führen Esther Sedlaczeck und Dietmar Hamann durch die Vorberichte, das Spiel kommentiert anschließend Toni Tomic. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt die Sportschau der ARD ab 18.00 Uhr.

Bei rnz.de finden Sie wie immer direkt nach Schlusspfiff den Spielbericht zum Hoffenheimer Auftritt in Augsburg. Auch die wichtigsten Stimmen liefern wir zeitnah an gleicher Stelle nach. Eine ausführliche Analyse unseres Reporters vor Ort steht am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper. Für uns im Stadion ist Nikolas Beck.