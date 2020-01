Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim freut sich auf das Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen. Nach dem klaren 3:0 bei Werder Bremen möchten die Kraichgauer den Trend fortsetzen und dem Werksklub aus Leverkusen möglichst eine bittere Pille verabreichen. "Ich erwarte so ein ähnliches Spiel wie gegen Dortmund", sagte Cheftrainer Alfred Schreuder bei der Pressekonferenz, "wir können zeigen, wie gut wir sind."

Die Rheinländer (34 Punkte) rangieren derzeit auf Platz fünf, "Hoffe" (30) liegt in Schlagdistanz auf dem siebten Tabellenplatz.

Für die Bayer-Akteure Kerem Demirbay, Nadiem Amiri und auch Kevin Volland ist es zugleich eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Schreuder, der als Co-Trainer mit dem Powerfußballer Volland in Hoffenheim zusammengearbeitet hatte, beobachtet das Trio nach wie vor intensiv. "Für Kerem war es am Anfang schwierig, jetzt ist er Stammspieler in Leverkusen", berichtete der Niederländer, "Nadiem bleibt ein großes Talent. Natürlich sind alle drei Topspieler. Ich freue mich darauf, die Jungs wiederzusehen."

Personell muss die TSG auf Belfodil (Kreuzband-OP), Baumann (Meniskus-OP) und Geiger (anhaltende Oberschenkelprobleme) verzichten, hofft aber, auf Robert Skov und Havardt Nordtveit zurückgreifen zu können. Der Däne und der Norweger trainierten am Donnerstag jedenfalls mit.

Gute Nachrichten hatte der Dorfverein auch anderweitig zu verkünden. Die langjährige Partnerschaft zwischen "Hoffe" und dem Walldorfer Softwarekonzern SAP als Haupt- und Trikotsponsor wurde bis 2025 verlängert. "Dass wir als TSG Hoffenheim im Fußball als Innovationsführer gelten können, wäre bei vielen Projekten ohne das technologische Knowhow der SAP nicht möglich", wird Hoffenheims Geschäftsführer Dr. Peter Görlich in einer Pressemitteilung zitiert.

Bei allen vielversprechenden Zukunftsaussichten zählt aber auch die Gegenwart. Gegen Bayer soll Zählbares her, mit einem Dreier würden die Hausherren dick im Geschäft um Europa bleiben.

Die Zuschauerresonanz ist für Samstag noch ausbaufähig. Bis dato wurden rund 24.000 Tickets verkauft, 600 Gästefans kommen nach Sinsheim. Also gibt es an der Tageskasse noch Eintrittskarten für ein sportlich lukratives Match.