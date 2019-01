Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Die Konzentration auf die Bundesliga soll bei der TSG 1899 Hoffenheim noch einmal für neuen Schwung sorgen. "Wir haben uns schon viel vorgenommen, die Platzierungen der letzten beiden Jahre auch wieder zu erreichen", sagt Cheftrainer Julian Nagelsmann beim offiziellen Trainingsstart am heutigen Montag auf dem Trainingsgelände Zuzenhausen, "das wäre außergewöhnlich gut, wenn wir das schaffen. Auf jeden Fall wollen wir ins internationale Geschäft."

In der vorletzten Saison wurde "Hoffe" Vierter, in der letzten Spielzeit landeten die "Nagelsmänner" sensationell auf Rang drei und zogen direkt in die Champions League ein.

Am Montag verfolgten rund 50 Kiebitze den Vorbereitungsstart in die Rückrunde. 18 Feldspieler und drei Torhüter – darunter Nachwuchskraft Stefan Drljaca (19) – absolvierten die eineinhalbstündige Einheit bei fünf Grad plus und Nieselregen. Nicht dabei waren Ermin Bicakcic (Erkältung), Kerem Demirbay (muskuläre Probleme) sowie der Engländer Reiss Nelson, der aus familiären Gründen noch in London weilte. Individuell arbeiteten Dennis Geiger, Havard Nordtveit, David Otto und Lukas Rupp auf einem Nebenplatz.

Alle Beteiligten haben nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Königsklasse den maximal möglichen Erfolg im Visier. "Wir wollen natürlich angreifen", kündigt Kapitän Kevin Vogt selbstbewust an, "wenn wir erneut europäisch vertreten sind, wäre dies nicht ganz so schlecht."

Die Nagelsmann-Nachfolge sei in der Kabine unter den Profis (noch) kein Thema. "Julian ist genauso ehrgeizig wie wir und will sich vernünftig verabschieden. Daran arbeiten wir gemeinsam", so Vogt weiter. Es geht also um die Krönung der Nagelsmann-Ära.

Vor dem Rückrunden-Auftakt gegen den FC Bayern München am 18. Januar (20.30 Uhr) im Sinsheimer Stadion bestreitet der Kraichgauklub kurzfristig zwei Spiele in Murcia. Am Donnerstag reist der TSG-Tross nach Spanien, freitags erfolgen die Härtetests gegen die belgischen Erstliga-Vertreter VV St. Truiden (12 Uhr) und RSC Anderlecht (15 Uhr). Am Abend geht es direkt nach Deutschland zurück.

Exakt eine Woche später wird es gegen die Kovac-Bayern dann ernst.