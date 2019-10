München. (pami/nb) Es könnte so etwas wie eine Initialzündung sein. Mit 2:1 (0:0) gewann die TSG 1899 Hoffenheim am Samstagmittag gegen Bayern München und durfte endlich den zweiten Saisonsieg feiern. Die wichtigsten Stimmen von glücklichen Hoffenheimern und enttäuschten Münchnern hat unser Reporter im Stadion für Sie gesammelt.

Die besten Bilder vom Hoffenheimer Auswärtssieg in München





































































Alfred Schreuder, Trainer TSG Hoffenheim: "Wir haben heute Geschichte geschrieben. Wir haben mit großer Leidenschaft und viel Mut gespielt, ein großes Herz gezeigt. Ich bin froh, dass ich Trainer dieser Mannschaft bin."

Niko Kovac, Trainer FC Bayern München: "Uns hat der letzte Wille und Impuls gefehlt, die Chancen zu verwerten. Wir haben es nicht geschafft, die Euphorie vom Dienstags-Spiel heute mitreinzubringen."

Sebastian Rudy, TSG Hoffenheim: "Wir wussten, dass wir Chancen kriegen werden - und heute haben wir sie genutzt. Wir haben von Anfang an mutig gespielt."

Sargis Adamyan, TSG Hoffenheim: "Das fühlt sich überragend an, in München zwei Tore zu schießen. Aber natürlich auch, dass wir hier drei Punkte mitnehmen konnten. Nach meiner vergebenen Großchance hätte ich nicht gedacht, dass sich der Nachmittag noch so entwickelt. Aber ich habe versucht, positiv zu bleiben - und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen."

Umfrage Saison-Umfrage Hoffenheim Wo landet die TSG Hoffenheim am Ende der Saison 2019/2020? Platz 1 bis 4 7.99% Platz 5 bis 7 18.34% Platz 8 bis 11 39.82% Platz 12 bis 15 25.76% Platz 16 bis 18 8.1%

Hasan Salihamidzic, Sportdirektor Bayern München: "Hoffenheim war stark, sie haben es sehr gut gemacht. Da muss man dem Gegner auch Respekt zollen. Aber wir haben heute unser Spiel einfach nicht so aufziehen können, wie wir das in Heimspielen normalerweise machen wollen."

Benjamin Hübner, TSG Hoffenheim: "Natürlich fühlt sich ein Sieg in München überragend an, den gab es für Hoffenheim bislang ja auch noch nicht. Aber am glücklichsten macht mich eigentlich, dass wir uns heute für den enormen Aufwand, den wir betreiben, belohnt haben. Für Sargis (Adamyan) freut es mich besonders. Er ist ein toller Typ, der im Training immer Vollgas gibt. Sehr bodenständig, schnell, beweglich abschlussstark - auch unter Gegnerdruck - wie wir heute gesehen haben. Wahnsinn einfach."