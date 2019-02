Dortmund. (pami/awi/nb) Mit einer Energieleistung sicherte sich die TSG Hoffenheim am Samstag gegen Borussia Dortmund nach einem 0:3-Rückstand noch einen Punkt. Nach dem 3:3 (0:2)-merkte man den Hoffenheimer Spielern die Freude über den gefühlten Sieg im Signal Iduna Park an. Die wichtigsten Stimmen zum Spiel:

Julian Nagelsmann, Trainer 1899 Hoffenheim: "Wir hatten Chancen für fünf oder sechs Tore. Deswegen geht das Unentschieden völlig in Ordnung. Es geht jetzt darum, diese Leistung zu bestätigen.

Oliver Baumann, TSG Hoffenheim: "Das war verrückt heute. Es fühlt sich fast wie ein Sieg an. (gegenüber achtzehn99.de) Ich bin überglücklich und total stolz, dass wir noch mal so eine Mentalität gezeigt haben. Wir wollten in der zweiten Hälfte einfach früher draufgehen. Wir sind besser in die Zweikämpfe gekommen, waren mit mehr Aggressivität auf dem Platz. Hier einen Punkt mitzunehmen, ist natürlich richtig, richtig gut.