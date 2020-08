Von Nikolas Beck

Heidelberg. Als Kevin Vogt im Winter nach Bremen flüchtete, übernahm Benjamin Hübner von ihm das Kapitänsamt bei der TSG Hoffenheim. Nun sind die beiden vorerst wieder vereint. In einer virtuellen Pressekonferenz am Montagnachmittag zum Auftakt des TSG-Trainingslagers in Rottach-Egern am Tegernsee verwies Hübner nun Gerüchte, Vogts Rückkehr werde im Kreise der Mannschaft kritisch gesehen, ins Reich der Fabeln.

Benjamin Hübner. Archivfoto: dpa

Gegenüber der RNZ betonte "Hübi": "Das ist völliger Schwachsinn." Er könne sich überhaupt nicht erklären, wie derartige Berichte entstünden. "Kevin ist wieder da und verhält sich top." Vogt, 28, und Hübner, 31, bildeten während der erfolgreichen Nagelsmann-Ära die Innenverteidigung, verstehen sich auf und neben dem Platz bestens. "Ich persönlich bin mega-froh, wieder mit ihm zusammenzuspielen", sagte Hübner.

Ob er auch in der kommenden Saison das Kapitänsamt innehaben wird, sei noch nicht geklärt. Er sei diesbezüglich aber ganz entspannt, so Hübner. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich auch unabhängig von der Binde Verantwortung übernehme." Es gebe schließlich auch eine gewachsene Hierarchie im Team. Und geht es nach Benjamin Hübner, wird in dieser auch der ehemalige Kapitän Vogt wieder eine große Rolle spielen.