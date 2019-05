Zuzenhausen. (pami) Mit einem Sieg am vergangenen Wochenende hätte die TSG Hoffenheim aufgrund der Ausrutscher der Konkurrenz das Visier Richtung Champions-League-Plätze lenken können. Nach dem 1:4 gegen den VfL Wolfsburg gilt es nun allerdings zunächst einmal, die Europa-League-Qualifikation zu sichern. Einen großen Schritt kann die Mannschaft von Julian Nagelsmann beim Gastspiel in Gladbach am Samstag (15.30 Uhr) machen. Die Fohlen stehen ihrerseits auf Rang Fünf der Tabelle und sind nach der Niederlage in Stuttgart auf einen Dreier angewiesen. Julian Nagelsmann will den Auftritt in Gladbach mit Risiko angehen.

Umfrage Nagelsmann-Bilanz Nagelsmann-Bilanz Wie beurteilen Sie die Arbeit von Julian Nagelsmann in seiner Zeit als Cheftrainer der TSG Hoffenheim? Überragende Leistung 83.94% Das war gut 12.23% Ganz ordentlich 2.01% So lala 0.73% Das war nix 1.09%

Der Vorverkauf für das Gastspiel im Borussia-Park ist bereits beendet. Für alle Kurzentschlossenen öffnet die Gästekasse 2,5 Stunden vor Spielbeginn. Es gibt noch Steh- und Sitzplatzkarten. Alle Hoffenheimer Fans, die sich in Richtung Gladbach aufmachen, sollten vorab einen Blick auf die Website der TSG werfen. Dort sind alle relevanten Informationen für eine entspannte An- und Abreise zu finden.

Alle Daheimgebliebenen können das Spiel beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Ab 14 Uhr meldet sich Jessica Libbertz gemeinsam mit den Experten Reiner Calmund und Christoph Metzelder zu den Vorberichten. Kommentator der Partie ist anschließend Oliver Seidler, in der Konferenz ist Hansi Küpper am Mikrofon. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

Wer die Partie in Gladbach früher rekapitulieren will, findet direkt nach Abpfiff den Spielbericht auf rnz.de. An gleicher Stelle liefern wir im Laufe des Abends auch die wichtigsten Stimmen der Beteiligten nach.