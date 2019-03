Heidelberg. (nb) Am Dienstag den 16.4. ist es soweit. Julian Nagelsmann kommt nach Heidelberg und steht im RNZ-Forum Sportchef Jogi Klaehn Rede und Antwort. Los geht es in der Halle 02 um 19.30 Uhr. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag den 2.4. in allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung.

Weitere Infos folgen in Kürze!

Julian Nagelsmann: Karriere-Impressionen