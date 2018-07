Die Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim. Archivfoto: RNZ

Drei verschiedene Leihvereine hat Antonio-Mirko Colak während seiner Zeit bei der TSG 1899 Hoffenheim bereits durchlaufen, nun kommt ein Vierter hinzu. Auf den 1. FC Kaiserslautern, Darmstadt 98 und den FC Ingolstadt folgt nun HNK Rijeka aus Kroatien. Nach lediglich acht Pflichtspieleinsätzen bei den "Schanzern" bat Colak um einen Wechsel, der Vertrag wurde seinem Wunsch entsprechend aufgelöst. Bis Sommer 2019 steht der Stürmer nun beim kroatischen Meister unter Vertrag.

Ein weiterer Hoffenheimer Offensivspieler ist derzeit in Brasilien unterwegs. Bruno Nazario, seit 2013 bei der TSG, spielt nach Leihen zu Lechia Gdansk und Cruzeiro Belo Horizonte aktuell bei Guarani. Nach 32 Startelfeinsätzen in der abgelaufenen Spielzeit (Vier Tore, Vier Vorlagen), hat man sich auf ein weiteres Leihjahr verständigt. Nazario spielt damit auch 2018 in der brasilianischen Serie B.