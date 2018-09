Sinsheim. (pami) Nach einer kurzweiligen Bundesligapartie trennen sich die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund mit 1:1 (1:0). Die Hoffenheimer gaben dabei die Führung in Überzahl noch aus der Hand und mussten wieder einmal ein spätes Gegentor hinnehmen. Joelinton hatte in der 44. Minute mit seinem ersten Saisontor die Führung erzielt, Christian Pulisic in der 81. ausgeglichen.

Obwohl beide Mannschaften unter der Woche noch in der Champions-League aktiv waren, dauerte es nicht lange bis die Partie in der ausverkauften "Rhein-Neckar-Arena" an Fahrt aufnahm. Die erste Viertelstunde gehörte dabei den Gästen aus Dortmund, die allerdings nicht zu zwingenden Chancen kamen. Lediglich ein vermeintliches Foul von Nico Schulz an Christian Pulisic sorgte für Aufregung im Hoffenheimer Strafraum, doch die Pfeife von Schiedsrichter Harm Osmers blieb stumm. Nach 18 Minuten kam die TSG dann das erste Mal gefährlich vors Dortmunder Tor. Nach einem Konter flankte Schulz in die Mitte auf Leonardo Bittencourt, der allerdings völlig frei an Roman Bürki scheiterte.

TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund





































In der Folge waren es dann die Kraichgauer, die das Kommando übernahmen und sich immer wieder Chancen herausspielten. Weder Joshua Brenet (28.), der sein Debüt feierte, noch Bittencourt (37.) gelang es dabei jedoch den Ball im Dortmunder Kasten unterzubringen. Eine Minute vor der Pause belohnten sich die Gastgeber dann doch noch für eine starke erste Hälfte. Joelinton traf im Fallen von der Strafraumgrenze ins linke Eck - Abdou Diallo hatte zuvor den Ball nicht richtig geklärt. Das erste Bundesligator des Brasilianers.

Auch nach der Pause war die TSG direkt die aktivere Mannschaft, Schulz und Bittencourt scheiterten zweimal an Bürki. In der 50. Minute war es Ermin Bicakcic, der per Kopf auf 2:0 erhöhte - dachten alle Beteiligten. Doch Schiedsrichter Osmers entschied nach Rücksprache mit den Assistenten in Köln auf Abseits. Andrej Kramaric hatte nach der vorangegangen Ecke im strafbaren Bereich gestanden. Die Hoffenheimer ließen sich vom nicht gegebenen Tor allerdings nicht beeindrucken und blieben am Drücker. Kramaric erzielte nach einem Pfostenschuss von Joelinton das zweite Abseitstor (56.) - diesmal aber aus klarer Abseitsposition.

Ab Spielminute 60 zogen sich die Hoffenheimer dann immer weiter zurück und überließen den Dortmundern die größeren Spielanteile. Diese kamen allerdings nur zu einigen Halbchancen, während die TSG sich aufs Kontern verlegte. In der 77. Minute folgte der nächste Aufreger. Nach einem Konter lieferten sich Kramaric und Diallo ein Laufduell vor dem BVB-Strafraum. Der Hoffenheimer Stürmer fiel, Schiedsrichter Osmers entschied auf Foul. Da Diallo der letzte Dortmunder Verteidiger war, gab es die Rote Karte. Der fällige Freistoss brachte nichts ein.

In Unterzahl blieb der BVB trotzdem die bessere Mannschaft, weil sich die Hoffenheimer zu sehr aufs Verteidigen verlegten. Und so kam es am Ende wie es kommen musste. In der 84. Minute setzte sich Marco Reus auf der linken Seite durch und legte den Ball in die Mitte, wo Pulisic zum Schuss kam und den Ausgleich erzielte. Bereits das vierte Hoffenheimer Gegentor in der Schlussviertelstunde.

Kurz vor Schluss hatte der eingewechselte Ishak Belfodil nach einem Schuss von Schulz noch die große Chance auf das 2:1. Aus rund zwei Metern setzte er den Ball allerdings über das Tor. So blieb es am Ende beim Unentschieden - am Ende wohl zu wenige für die TSG.