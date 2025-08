Osterburken. (pm) Von Montag, 11. August, 4 Uhr, bis Freitag, 22. August, circa 20 Uhr, kommt es aufgrund von Bauarbeiten zu Zugausfällen und Ersatzverkehren . Die DB InfraGO führt Arbeiten am elektronischen Stellwerk (ESTW) in Osterburken durch, weshalb der genannte Streckenabschnitt gesperrt werden muss.

Im betroffenen Zeitraum entfallen die S-Bahnen der Linien S1 und S2 und werden durch Busse ersetzt. Die Busse haben in Mosbach Anschluss an die S2. Vom letzten Ersatzbus, der in Mosbach um 23.38 Uhr eintrifft, besteht Anschluss an die S1 nach Heidelberg, die während der Bauphase in Mosbach um 23.45 Uhr abfährt.

Wegen einer Straßenbaustelle können die durchgängigen Ersatzbusse zwischen Mosbach und Osterburken Eichholzheim nicht bedienen. Stattdessen verkehrt ein Ersatz-Pendelbus zwischen Eichholzheim und Seckach.

Dort besteht Anschluss an die Ersatzbusse nach Mosbach und Osterburken. Dieser Ersatzbus bedient die Haltestellen "Kleineichholzheim Ort", "Großeichholzheim Kirche" und "Seckach Bahnhof".

Reisende sollen mehr Reisezeit einplanen und die Aushänge vor Ort an den betreffenden Bahnhöfen beachten. Da die Haltestellen des Ersatzverkehrs zum Teil nicht direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen, sollen die Lagepläne der Bahnhöfe inklusive der Kennzeichnung der EV-Haltestellen unter www.bahnhof.de beachtet werden. Darüber hinaus können die Fahrzeiten des Ersatzverkehrs von denen des Zugverkehrs abweichen.

Info: Weiteres unter www.bahn.de und in der DB-Navigator-App.