Sinsheim (jag). Einen von vorne bis hinten gebrauchten Abend erwischte die U23 der TSG Hoffenheim gestern in ihrem Regionalliga-Heimspiel gegen Kickers Offenbach. Am Ende stand eine 0:5-Niederlage und ein Platzverweis für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn. Bei der TSG befanden sich aufgrund einiger Verletzter drei U19-Spieler im Kader, zudem spielte der in der Winterpause von der U19 hochgezogene Innenverteidiger Samuel Lengle von Beginn an. Die von zahlreichen Fans in den Kraichgau begleiteten Gäste waren von Anfang an bemüht, das Spiel zu dominieren. Die TSG hielt in der ersten Halbzeit jedoch noch gut dagegen und verteidigte konzentriert.

Zwei Abstaubertore durch die beiden Innenverteidiger Lucas Albrecht und Francisco Lovric brachten die Gäste dann jedoch noch mit 2:0 in Führung. Beide Male hatte TSG-Torhüter Stefan Drljaca Offenbacher Abschlüsse nur abklatschen lassen können. Fünf Minuten vor der Pause war es der Hoffenheimer Rechtsverteidiger Alfons Amade, der die beste Chance der Kraichgauer hatte, doch sein Schuss aus halbrechter Position wurde noch zur Ecke geklärt.

Die Effizienz der Gäste brachte sie unmittelbar nach der Halbzeit dann endgültig auf die Siegerstraße. Knapp 30 Sekunden nach Wiederanpfiff war OFC-Stürmer Jake Hirst auf und davon. Lengle versuchte ihn kurz vor dem Abschluss zu stoppen, tat dies jedoch regelwidrig. Die Folge: Rote Karte wegen Notbremse und Strafstoß für Offenbach. Der auffällige Dren Hodja ließ sich die Chance aufs 3:0 nicht nehmen und sorgte somit für die Vorentscheidung.

Der OFC hatte nun die Partie vollends im Griff. Hirst traf die Latte (49.), doch neun Minuten später überlupfte Varol Akgöz TSG-Torhüter Drljaca zum 4:0. Von der TSG kam offensiv kaum noch etwas und der Glaube daran, in Unterzahl für ein kleines Wunder zu sorgen, schwand von Minute zu Minute. Für den Schlusspunkt sorgte dann Offenbachs Maik Vetter, der unmittelbar vor dem Abpfiff den Endstand erzielte.

Nach dem 4:0-Sieg in Pirmasens kassierte die Wildersinn-Elf bei der Heimpremiere 2019 nun eine ähnlich hohe Niederlage. "0:5 ist natürlich ein Brett, zumal wir nach dem 2:5 im Hinspiel jetzt schon zum zweiten Mal in der Saison fünf Gegentore gegen Offenbach gekriegt haben", so TSG-Trainer Wildersinn, der die Unterlegenheit seiner Mannschaft an diesem Abend anerkennen musste. "In der ersten Hälfte war es noch relativ ausgeglichen, aber insgesamt haben wir nach vorne einfach viel zu wenig Durchschlagskraft entwickelt."

Hoffenheim II: Drljaca - Amade (46. Wöhrle), Chana (72. Wallquist), Lengle, Rettig - Szarka - Bender, Alberico (73. Politakis) - Wähling, Ekene - Gösweiner.

Offenbach: Endres - Lovric, Albrecht, Kirchhoff - Ikpide - Marx, Vetter - Sawada (51. Firat), Hodja - Hirst (61. Hecht-Zirpel), Akgöz (74. Reinhard).

Schiedsrichterin: Dennemärker (Saarwellingen); Tore: 0:1 Albrecht (20.), 0:2 Lovric (36.), 0:3 Hodja (47., Foulelfmeter), 0:4 Akgöz (58.), 0:5 Vetter (90.)

Zuschauer: 723

Rote Karten: Lengle (46., Notbremse).