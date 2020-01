Von Matthias Kehl

Heidelberg. Sie gilt als sportlich stärkste Fußballliga der Welt: die englische Premier League. Auf 20 Clubs verteilen sich 526 Spieler mit einem Gesamtmarktwert von fast zehn Milliarden Euro. Unter ihnen sind acht ehemalige Spieler der TSG Hoffenheim. Die RNZ analysiert ihre Entwicklung auf der Insel.

> Roberto Firmino, 28, FC Liverpool: Der Brasilianer spielt beim Tabellenführer seine fünfte Saison. Mit 23 Jahren zog es ihn 2015 vom Kraichgau auf die Insel. Bei den Anhängern der Reds steht Firmino hoch im Kurs – ihrem "Bobby" haben sie bereits einen eigenen Fan-Gesang gewidmet. Trainer Jürgen Klopp bietet den technisch versierten Dauerläufer – bei Hoffenheim vornehmlich Mittelfeldspieler – als zentralen Stürmer auf, flankiert von Mohammed Salah und Sadio Mané. 76 Tore und 56 Vorlagen stehen in 226 Einsätzen für ihn zu Buche. Mit 19 und rosa-glitzernder Zahnspange kam Firmino 2011 aus Brasilien nach Hoffenheim, absolvierte in viereinhalb Spielzeiten beim Dorfklub 153 Partien, in denen er 49 Tore schoss und 36 auflegte. Mit Liverpool dürfte er nach dem Gewinn der Champions League 2019 dieses Jahr die englische Meisterschaft feiern.

> Joelinton, 23, Newcastle United: Im vergangenen Sommer avancierte der bullige Angreifer zum Rekordtransfer der Kraichgauer. 44 Millionen Euro Ablöse waren den "Magpies" die Dienste des Brasilianers wert, den die TSG 2015 im Alter von 18 Jahren für knapp zwei Millionen aus Brasilien verpflichtete. Richtig Fuß fasste er beim Dorfclub jedoch erst in der Saison 2018/2019 – mit wettbewerbsübergreifend elf Toren und neun Assists. Nun steckt Joelinton beim Tabellen-Vierzehnten im Abstiegskampf. Der blondierte Stoßstürmer traf in der Liga erst einmal.

> Fabian Schär, 28, Newcastle United: Als Teamkollege Joelintons ist der Innenverteidiger in erster Linie für das Verhindern von Toren zuständig – versenkte in dieser Saison den Ball aber sogar schon zweimal im gegnerischen Netz. Der 1,86 Meter große Schweizer wechselte 2015 vom FC Basel zur TSG. Nach seiner Premierensaison als Stammspieler kam er im zweiten Jahr kaum mehr zum Zug und zog weiter nach Spanien zu Deportivo La Corunha. Nur ein Jahr später heuerte die Abwehr-Kante bei Newcastle an.

> Jannik Vestergaard, 27, Southampton: Zufrieden kann der Verteidiger des Tabellen-Neunten aktuell nicht sein. Trainer Ralph Hasenhüttl lässt den Dänen meist auf der Bank schmoren. In Hoffenheim mauserte sich der 1,99 Meter große Hüne einst vom U19- zum Erstligaspieler. Als 17-Jähriger aus Kopenhagen gekommen, brachte er es auf 71 Bundesligaspiele für die Kraichgauer. Danach spielte er für Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach. Bremen buhlte jüngst wieder um die Dienste des Innenverteidigers, wurde sich stattdessen mit Ex-Hoffe-Kapitän Kevin Vogt einig.

> Gylfi Sigurdsson, 30, FC Everton: Mit seinen Freistoßtoren bewies der Isländer bei seinem Bundesliga-Debüt 2010, dass er bei seinem Vorbild David Beckham genau hingeschaut hat. Insgesamt 40 Spiele machte er für die Kraichgauer, ehe er 2012 nach einer zwischenzeitlichen Leihe zu Swansea City zu Tottenham Hotspur wechselte. Sigurdsson hat sich als Spielmacher in Englands Beletage etabliert. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber, den "Toffees" aus Liverpool, gehört der feine Techniker zum Stammpersonal.

> Pascal Groß, 28, Brighton & Hove: Im südenglischen Seebad Brighton kämpft der Mannheimer Pascal Groß um den Klassenerhalt. "Das Spieltempo in England ist höher, außerdem wird mehr laufen gelassen", bemüht der zentrale Mittelfeldspieler gegenüber der RNZ den Vergleich zwischen deutscher und englischer Eliteliga. Aus der Jugend des VfL Neckarau fand Groß über die TSG (sechs Spiele) seinen Weg in den Profifußball.

> Reiss Nelson, 20, Arsenal London: Champions-League-Debüt, 23 Bundesliga-Spiele, sieben Tore und eine Vorlage für Hoffenheim: Der letzte Saison von Arsenal ausgeliehene Flügelflitzer steigerte seinen Marktwert während seiner neunmonatigen TSG-Zeit von 400.000 auf 17 Millionen Euro. Bei den Gunners spielt der Engländer momentan selten. Immerhin: In der dritten Runde des FA-Cups markierte Nelson den 1:0-Siegtreffer.

> Lukas Rupp, 29, Norwich City: Er ist der jüngste England-Export der TSG. Im Januar suchte der in Großsachsen und Weinheim aufgewachsene Mittelfeldmann beim Aufsteiger eine neue Herausforderung. Aktuell hat der Tabellenletzte sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Trainer Daniel Farke setzte jüngst auf Rupp im rechten Mittelfeld.