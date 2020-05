Von Nikolas Beck

Heidelberg. Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Fußball-Bundesliga versprüht Alfred Schreuder Optimismus. "Wir freuen uns einfach, dass wir wieder spielen dürfen. Ich habe das Gefühl, meine Mannschaft ist bereit", sagte der Trainer der TSG Hoffenheim im Rahmen der telefonischen Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC.

Wie gut sich die Fußballer nach der langen Pause in der Schlussviertelstunde schlagen werden, müsse man abwarten. Grundsätzlich sei sein Team aber fit, körperlich und mental, und habe gut trainiert, so der Niederländer. Lediglich die beiden Langzeitverletzten Ishak Belfodil (Kreuzband-OP) und Sargis Adamyan (Sprunggelenks-OP) sowie Stürmer Andrej Kramaric fallen gegen Berlin aus.

Nach der bislang letzten Partie Anfang März auf Schalke klagte der Kroate über Probleme mit dem Sprunggelenk. Nun kamen auch noch Schmerzen im Knie hinzu. "Strukturell ist nichts kaputt und es wird langsam besser", so Schreuder. Man müsse von Woche zu Woche schauen, ob es für einen Einsatz reicht. Gegen die Hauptstädter müssten nun eben "die anderen Spieler Tore schießen", so die einfache Vorgabe des Coaches.

Auf die ungewohnte Kulisse in der Arena ohne Zuschauer habe man sich in ein paar Trainingseinheiten im Stadion vorbereitet. Man werde sich darauf einstellen müssen, dass der Gegner eventuelle Anpassungen hören kann, vielleicht ein paar Zeichen einstudieren. Zu große brauche man dieses Thema aber auch nicht zu machen. Schreuder: "Am Ende bleibt es Fußball, elf gegen elf." Wenngleich man diesen natürlich vor allem fürs Publikum spiele. "Wir werden unsere Fans vermissen", sagt Schreuder.

Um die Anhänger trotzdem bestmöglich am Live-Geschehen teilhaben zu lassen, startet die TSG mit "Dein Ohr an der Mannschaft" am Samstag ein kostenloses Web-Radio-Format auf der Internetseite des Vereins. "Damit bieten wir eine unterhaltsame Möglichkeit, immer auf Ballhöhe zu bleiben", sagt Pressesprecher Holger Kliem.