Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Nach dem Heimspiel ist vor dem Heimspiel für die TSG Hoffenheim. Und geht es nach Trainer Alfred Schreuder ist nach dem Debakel vor der Wiedergutmachung. Die 1:5-Heimpleite am vergangenen Sonntag - noch nie zuvor hatte „Hoffe“ in seiner Bundesligageschichte in der eigenen Arena fünf Gegentore kassiert - sei aufgearbeitet und abgehakt, versprach der Niederländer am Donnerstagvormittag im Rahmen der Spieltags-PK in Zuzenhausen. „Ich bin zu 100 Prozent überzeugt davon, dass die Mannschaft eine gute Reaktion zeigen wird.“

Nach dem überraschenden K.o. gegen die „Nullfünfer“, die erste Niederlage nach zuvor fünf Liga-Erfolgen in Serie, hatte Schreuder gemutmaßt, dass sein Team mit der ungewohnten Favoritenrolle, die ihm nach den jüngsten Großtaten zugeschrieben wird, nicht umgehen konnte. Inwieweit die vergangene Trainingswoche („Die Jungs haben super trainiert“) diesbezüglich weitergeholfen hat, wird sich am Samstag um 15.30 Uhr zeigen.

Denn auch Fortuna Düsseldorf kommt als Außenseiter nach Sinsheim. Wenngleich der 47-jährige TSG-Coach warnt: „Sie machen einen sehr guten Job, spielen sehr diszipliniert und mit viel Leidenschaft.“ Dies lebe Trainer-Kollege Friedhelm Funkel vor, so Schreuder: „Sie spielen als Team, kennen ihre Stärken und Schwächen ganz genau - und sie kommen immer wieder zurück. Das spricht für die Mentalität der Mannschaft.“

Personell wird Hoffenheims Trainer die Qual der Wahl haben. Außer den Langzeitverletzten Steven Zuber und Ishak Belfodil seien fast alle Spieler fit. Andrej Kramaric winkt - sofern bis Samstag nichts mehr dazwischen kommt - ein Einsatz von Anfang an. „Sein Knie sieht sehr gut aus - wenn er auf dem Feld ist, gibt das auch mehr Räume für die anderen“, so Schreuder.

Und auch von den Zuschauerrängen gibt es positive Neuigkeiten. Nachdem zuletzt nur 23.129 Fans in die PreZero-Arena gekommen waren, seien aktuell bereits 25.000 Tickets verkauft, sagte Pressesprecher Holger Kliem. 1900 Anhänger aus Düsseldorf werden erwartet.

Seinem früheren Chef Julian Nagelsmann hat Schreuder odendrein zum erstmaligen Einzug ins Achtelfinale der Champions League mit RB Leipzig gratuliert. "Ich habe Julian heute Morgen geschrieben", berichtete Schreuder. "Das ist sehr gut für Leipzig und für Deutschland."

Der 47 Jahre alte Niederländer war bei der TSG von Februar 2016 bis Januar 2018 Co-Trainer von Nagelsmann. Am 7. Dezember treffen beide Trainer mit ihren Teams in der Bundesliga aufeinander. Leipzig hatte sich am Mittwochabend durch ein 2:2 gegen Benfica Lissabon vorzeitig für die K.o.-Runde in der Königsklasse qualifiziert.

Update: Donnerstag, 28. November 2019, 14.35 Uhr