Zuzenhausen. (jog) Die TSG 1899 Hoffenheim kann vor dem Gastspiel bei RB Leipzig den 23. Spieltag in aller Ruhe betrachten. Denn die „Nagelsmänner“ müssen erst am Montag (20.30 Uhr) ran. TSG-Trainer Julian Nagelsmann rechnet sich trotz der beiden Niederlagen in der Hinrunde und im DFB-Pokal etwas im Duell mit seinem zukünftigen Arbeitgeber aus. „Insgesamt waren wir auf Augenhöhe“, sagte er am Freitag, „ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel. Ich werde alles dafür tun, dass wir am Montag in Leipzig gewinnen.“

Bei „Hoffe“ wird definitiv Dennis Geiger wegen anhaltender Leistenbeschwerden ausfallen. Für Ermin Bickakcic (Wadenprobleme) dürfte es ebenfalls nicht reichen. Optimistischer ist Nagelsmann im Fall von Joelinton, dessen Oberschenkelblessur lässt höchstwahrscheinlich einen Einsatz in der Messestadt zu.

Am Sonntag fliegt der TSG-Tross bereits nach Leipzig. Am Montagabend werden 300 Fans die Kraichgauer vor Ort unterstützen. An Gier wird es der Mannschaft nicht mangeln: Bei RasenBallsport und am Samstag in einer Woche bei Eintracht Frankfurt geht es gegen zwei Konkurrenten ums internationale Geschäft.