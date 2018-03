Mit 2:0 gewannen die Kraichgauer beim Tabellenletzten in Berlin und feierten den ersten Auswärtssieg seit November

Seit November haben die Hoffenheimer auf das seltene Glücksgefühl gewartet. Ein Auswärtssieg glückte zuletzt beim 1. FC Köln. Am Samstag konnten die Hoffenheimer nun endlich wieder in der Ferne Punkten. 2:0 hieß es am Ende gegen den Tabellenletzten Hertha BSC Berlin. Hoffenheim spielte defensiv sehr konzentriert, im Spielaufbau war das Spiel der Kraichgauer aber verbesserungswürdig. Die Tore für die Kraichgauer erzielten Demba Ba (37.), als er Nationalverteidiger Arne Friedrich tunnelte und cool abschloss. Sowie Vedad Ibisevic in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Für Ibisevic war es der dritte Treffer im dritten Spiel. Erfreulich war zudem das Comeback von Tobias Weis, der in der 67. Minute eingewechselt wurde.

Hoffenheim hat damit den Anschluss an die ersten sechs Tabellenplätze wieder hergestellt und kann in der kommenden Woche gegen Mainz 05 einen weiteren Tabellennachbarn hinter sich lassen.