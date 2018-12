Von Friedemann Orths

Stille Nacht, heilige Nacht, es ist bald so weit: Heiligabend. Wenn die Verwandten begrüßt sind, die Gans verspeist ist, die Lieder gesungen sind, die Gedichte aufgesagt und die nervigen Geschwister mit ihrer schrägen Blockflötenvorstellung die Oma zu Tränen gerührt haben, dann ist Zeit für die Geschenke!

Doch was ist das? Aus dem verheißungsvollen Paket schält sich ein Paar super hässlicher Socken, statt eines Tablets haben die Eltern doch tatsächlich ein Grammatikbuch eingepackt und anstatt eines Einkaufsgutscheins fällt ein Helene-Fischer-Konzertticket aus dem Kuvert. Doch anstelle eines Tobsuchtsanfalls, der die liebe Familie verunsichern würde, gibt es durchaus bessere Alternativen, wie man auf unerwünschte Geschenke reagieren kann. Hier die (vermutlich) besten:

Die positiven Seiten am Geschenk sehen: Socken halten warm. Und wenn es einen Trend zu "ugly sneakers" gibt, ist der Trend zu "ugly socks" bestimmt nicht weit entfernt. Grammatik ist immer hilfreich, und zur Not schindet man mit dem Buch beim nächsten Date Eindruck, dass das Bücherregal betrachtet. Im Falle des Helene-Tickets … äh, viel Glück?

Sagen, dass man das Geschenk schon hat. Funktioniert dann am besten, wenn man die Enttäuschung nicht verbergen kann. Vorteil: Man stößt niemanden vor den Kopf und wenn der Schenker es besonders gut meint, bietet er oder sie sogar einen Umtausch an.

Sich bloß nichts anmerken und das Geschenk schnell verschwinden lassen. Und hoffen, dass man nie wieder darauf angesprochen wird. Auch eine Option: Das Geschenk dann nächstes Weihnachten weiterverschenken. Wenn es noch originalverpackt ist: Onlinehandel! Das Geld kann man ja in ein schöneres Geschenk für andere investieren, dann wird man auch nicht so sehr vom schlechten Gewissen geplagt.

Ehrlich sein und mit guten Argumenten begründen, was daran nicht gefällt. Erfordert Mut, ist aber oft besser, als zu lügen. Außerdem lässt sich so ein Fiasko fürs nächste Jahr leichter vermeiden. Und: Ist Weihnachten nicht die Zeit des Zusammenkommens? Das Fest der Besinnlichkeit? Ein Anlass, um zu Reflektieren und sich dankbar zu zeigen? Dafür, dass man eine schöne Zeit mit der Familie verbringen darf und gemeinsam Spaß mit seinen Lieben hat? Also verhaltet euch gefälligst auch so und nicht wie verzogene Gören oder Buben! Seid froh, dass ihr genug zu Essen habt und im Warmen sitzen dürft!

Und: Wer Helene Fischer-Tickets verschenkt, hat auch nichts anderes als einen üblen Tobsuchtsanfall verdient. Der oder die wollte es nicht anders. Sorry. Familie kann man sich eben nicht aussuchen.

