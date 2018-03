Kontrahenten im Footbonauten: Moody Chana (am Ball) gegen Benjamin Auber.

Von Benjamin Auber

Pfeilschnell zischt das runde Leder aus insgesamt acht Ballmaschinen. Schnell annehmen und in eines von 64 Zielfeldern verwandeln. So soll es gehen im Footbonauten der TSG 1899 Hoffenheim auf dem Zuzenhausener Trainingsgelände. Mit dem drei Millionen teuren Trainingsroboter hantieren nicht nur die Profis, sondern auch alle Jugendmannschaften.

"Für uns ist der Footbonaut ein wichtiger Bestandteil der Trainingsphilosophie, um die Fähigkeiten der Spieler zu testen und weiterzuentwickeln", erklärt der Sportpsychologe und Leistungsdiagnostiker Jan Spielmann. Obwohl die Einheiten im Footbonauten mit unter ganz schön anstrengend sein können, kommt es nicht auf die Belastung an, sondern eher sind technische und kognitive Fähigkeiten gefragt. Das heißt also im Klartext: Wie schnell bin ich in der Birne?

Um heute den Weg des 19-jährigen Profis Dennis Geiger (er hält den Rekord im Footbonauten) zu bestreiten, gehört weit mehr dazu, als nur gut kicken zu können. Neben Athletik, muss im Kopf auch viel stimmen. Handlungsschnelligkeit, auf schwierige Situationen immer eine Antwort haben. Einfach "schnell denken", wie Jan Spielmann betont.

Kein junger Spieler hat eine Chance auf einen Profivertrag, wenn man in Hoffenheim den Footbonauten nicht "besteht". Das bedeutet mindestens acht von zehn Bällen treffen und das in einer Zeit von rund zwei Sekunden, von Ballabgabe bis zum Treffer. Eine Herausforderung, zumal der Footbonaut genau darauf spezialisiert ist, seine Gegner mental ins Schwitzen zu bringen.

Als sitzender Zeitungsredakteur mit Landesligaerfahrung (31) nun gegen einen 19-jährigen Jungspund, der auch noch verdammt gut kicken kann, anzutreten. Ein Wagnis, das aber auch ganz viel Spaß macht:

> Die Kontrahenten: Moody Chana (TSG 1899 Hoffenheim) vs. Benjamin Auber (Rhein-Neckar-Zeitung).

> Der Footbonaut: Auf dem 14 x 14 Meter großen Kunstrasenspielfeld sind alle Sinne gefragt. Die acht Ballmaschinen stehen an vier verschiedenen Punkten, jeweils eine für hohe und eine für flache Anspiele. Alle denkbaren Spielmodelle können eingestellt werden. Bälle mit hoher Geschwindigkeit, mit oder ohne Schnitt gespielt oder mit gesperrten Zielfeldern. In dem Käfig piepst und blinkt es pausenlos. Ein akustisches Signal verrät aus welcher Richtung der Ball kommt. Annehmen und dann ab in Richtung grün blinkendes Zielfeld, das 1,4 x 1,4 Meter groß ist. Auf jeden Fall treffbar.

> Das Warmmachen: Bevor die Muskeln nicht in Schwung sind, drückt Leistungsdiagnostiker Jan Spielmann nicht auf den Startknopf. Von wegen einfach drauflosbolzen. Im Käfig gibt sich Moody Chana siegesgewiss: "Du hast keine Chance". Zumindest ein kleiner Testlauf wird zugestanden. Gar nicht so einfach: die Bälle fliegen um die Ohren. Der Trainingsroboter gibt den Ton an. Piepsen, Blinken, die Orientierung fehlt. Das Adrenalin steigt, Blamieren nicht ausgeschlossen.

> Die Challenge: 25 Bälle für jeden, das Leder rollt mit 50 Kilometer pro Stunde auf einen zu. Stattlich. Trainingszeit circa zwei Minuten. Moody beginnt. Locker tänzelt er durch den Käfig. Schulterblick um das Ziel anzuvisieren, Ball kommt und sofort versenkt. Ohne Schweißperle auf der Stirn trottet der 19-Jährige vom Feld. "Du bist dran". Der Schulterblick fällt schwer, die Bälle zu verwerten dauert etwas länger. Fühlt sich aber gar nicht so schlecht an. Problem wird gegen Ende die körperliche Belastung sein, die Treffer werden weniger.

> Das Ergebnis: Sieger Moody hat eine Trefferquote von 80 Prozent, pro Ball hat er sich starke 2,32 Sekunden Zeit gelassen. Immerhin: 72 Prozent der Bälle habe ich versenkt und 2,55 Sekunden vergehen pro Anspiel. "Nicht schlecht", meint auch Jan Spielmann.