Der "Game Boy Pocket" kam vor 22 Jahren als kleinere Variante des "Gameboy" auf den Markt. Bei Retro-Fans sind die alten Nintendo-Handhelds wieder schwer "in". Foto: RNZ

Von Michael Abschlag

Mit so einem großen Interesse hatten selbst die Hersteller nicht gerechnet. Die Spielekonsole NES Classic Mini wurde extra konstruiert, um alte Klassiker zu spielen. Als sie 2016 auf den Markt kam, schlug sie ein wie eine Bombe: Innerhalb weniger Monate war sie ausverkauft. Der Fall zeigt ein interessantes Phänomen: Alte Computerspiele sind wieder voll im Trend.

Das ist überraschend. Denn technisch liegen sie weit unter den heutigen Möglichkeiten, und ihre beschränkte Grafik mit wenigen Farben und großen Pixeln wirkt heute fast rührend. Trotzdem sind die alten Spiele aus den 80er und 90er Jahren so beliebt wie nie. Ob "Super-Mario", "Frogger" oder "Pac-Man": Mehr als die Hälfte aller europäischen Computerspieler zockt nach eigenen Angaben ganz gerne mal einen der Klassiker.

Woran liegt das? Es gibt vor allem zwei Gründe für das Phänomen. Bei den einen ist es Nostalgie - etwa bei Studenten, die plötzlich die guten alten Spiele ihrer Kindheit wiederentdecken und sich an unbeschwerte Stunden vor der Playstation erinnern.

Anders ist es bei den 15- oder 16-Jährigen, die diese Spiele gar nicht erlebt haben. Sie wollen oft nachholen, was sie verpasst haben, aber etwa aus Erzählungen ihrer älteren Geschwister kennen. Und da die alten Gameboy- oder Playstation-Spiele an die heutige Technik angepasst sind, lassen sie sich leicht per Computer oder Handy spielen.