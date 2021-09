Von Anjoulih Pawelka

"Die 20er sind die Zeit, in der du volles Risiko gehen solltest, du hast nichts zu verlieren", sagt Nils Ehrenfried über junge Gründer. Er selbst war 17 Jahre, als er seine Firma ins Leben gerufen hat. Mittlerweile ist er 21 Jahre alt und Inhaber der Digital-Agentur "brave art", die sich auf alles rund um Social Media spezialisiert hat. Hier gibt er Tipps rund um das Thema Aufbau einer Marke und Selbstständigkeit.

1. Wenn man sich selbstständig macht, wird man sehr wahrscheinlich einiges an Gegenwind von seinem Umfeld bekommen. Daher brauche man ein dickes Fell, meint Ehrenfried. Außerdem müsse man vermutlich eine Zeit lang mehr arbeiten als andere Menschen, um zum Erfolg zu kommen. Möglicherweise braucht es auch länger, als sich das die jungen Gründenden vorstellen.

2. Ganz viele Menschen können mit den aktuellen Möglichkeiten im Social Media-Bereich ihr Geld verdienen und Influencer werden, glaubt er. Dabei geht es nicht nur um Menschen, die Schminkvideos drehen. "Influencer kann man ja auch sein, wenn man über seine Lieblingsfilme irgendetwas postet. Oder einen Blog schreibt über eben diese." Als Selbstständiger könne man auch 30, 40 oder 50.000 Euro im Jahr verdienen. Wichtig sei vor allem "ein bisschen Eigenantrieb". Dann könne das fast jeder.

3. Für den Aufbau einer Marke ist Social Media essenziell. Es gibt Unternehmen, die von Grund auf so aufgebaut sind, dass sie "instagrammable" sind, also für Videos und Fotos, die auf der sozialen Plattform veröffentlicht werden, besonders gut wirken. "Da sind die Verpackungen so, da ist das Ambiente so, da geht es nur darum, dass die Menschen das in diesem Store posten", sagt Ehrenfried. Diese Firmen haben deutlich mehr Erfolg und eine deutlich stärkere Marke als Unternehmen, die ihre Grundlage nicht darauf aufgebaut haben, auf Social Media erfolgreich zu sein.

4. "Kenne deine Zielgruppe." Dazu gehört, was diese außerhalb von Social Media macht und wie sie denkt. Man müsse nicht jeden erreichen, sondern nur die definierte Zielgruppe.

5. "Finde heraus, womit du diesen Menschen wirklich einen Mehrwert bieten kannst." Manchmal seien das ganz andere Dinge als man denke. Als Beispiel nimmt Ehrenfried einen Friseur. Klassisch posten diese oft schöne Frisuren aus dem Salon. "Bis auf ein bisschen Inspiration ist deiner Zielgruppe da ja noch nicht groß geholfen", sagt der Experte. Sobald man versuche, sich durch den Content, also den Inhalt, überflüssig zu machen, erreiche man am meisten Mehrwert für die Zielgruppe. "Wenn du denen also sagst: So und so hältst du deine Haare gesünder, so und so müsst ihr eigentlich noch mal weniger zu mir in den Salon, desto mehr kommen die Leute, desto mehr vertrauen sie dir auch." Die Menschen würden trotzdem kommen, da sie das Gezeigte nicht selbst umsetzen.

6. "Halte dich nicht mit kleinen Dingen auf." Nicht die Anzahl der "#Hashtags" ist wichtig, und wann die richtige Uhrzeit zum Posten ist, sondern wie Reichweite aufgebaut werden kann. Als Beispiel nennt Ehrenfried Kooperationen mit Unternehmen aus der Region oder Veranstaltungen vor Ort, worüber die Besucher dann berichten. "Es ist doch viel sinnvoller, 100 Menschen bei dir im Unternehmen zu haben, wovon 50 Prozent eine Instagramstory machen, dass sie gerade bei dir sind und einen super Vortrag zum Beispiel gehört haben." Diese posten das dann und verbreiten die Nachricht an ihre 200 oder 300 Follower. "Da hast du doch einen viel größeren Hebel, als wenn du einen optimalen Hashtag benutzt und damit 50 Menschen erreichst."