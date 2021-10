Von Katharina Schröder

Heidelberg. Der Schwangerschaftsabbruch steht als Straftat in Deutschland im Strafgesetzbuch, ist unter bestimmten Voraussetzungen aber straffrei. Warum das so ist, und wie die Rechtslage aussieht, erklärt Prof. Dr. Thomas Hillenkamp. Geregelt ist der Schwangerschaftsabbruch in den Paragrafen 218 bis 219 – im Abschnitt "Straftaten gegen das Leben". Wie Hillenkamp erklärt, schützt das Strafrecht "elementare Rechtsgüter", und ein solches ist auch das "ungeborene Leben". Es ist auch durch das Grundgesetz geschützt, führt der Jurist aus.

Thomas Hillenkamp. Foto: Ortner

In Deutschland gibt es zunächst zwei Rechtfertigungsgründe, die einen Abbruch straffrei machen, erklärt Hillenkamp. Der erste und unumstrittenste betrifft Leben oder Gesundheit der Mutter, sagt der Experte. "Wenn das Austragen der Leibesfrucht oder auch das spätere Leben mit dem Kind schwere gesundheitliche Folgen für die Mutter hätte, rechtfertigt die medizinisch-soziale Indikation den Abbruch", erklärt er. "Eine klassische medizinische Indikation ist zum Beispiel eine Schwangerschaftsvergiftung", erläutert Hillenkamp. "Aber auch, wenn das seelische Leid der Frau so stark ist, dass beispielsweise Suizidgefahr besteht, ist eine medizinisch-soziale Indikation gegeben." In diesen Fällen gibt es keine zeitliche Begrenzung für den Eingriff, er ist bis zum Ende der Schwangerschaft erlaubt.

Beruht die Schwangerschaft auf einer Vergewaltigung, ist ein Abbruch ebenso gerechtfertigt und straffrei. Eine Anzeige erleichtert dem Arzt diese Annahme, ist aber nicht Bedingung. Die Schwangere muss den Abbruch innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen vornehmen lassen. In diesen beiden Fällen ist der Abbruch rechtmäßig – im Gegensatz zu dem nach der Beratungslösung. Bei ihr ist der Eingriff zwar ebenfalls straflos, bleibt aber rechtswidrig. Abbrüche nach Beratung machen etwa 96 Prozent der jährlich rund 100.000 Fälle aus, gibt Hillenkamp an. Hier muss sich die Schwangere einer Beratung stellen. Zwischen der Beratung und dem Eingriff müssen mindestens drei Tage liegen, und der Eingriff muss innerhalb der ersten zwölf Wochen erfolgen, erklärt Hillenkamp. Vorgeschrieben ist auch, dass ein Arzt den Abbruch vornimmt. "Wichtig ist zudem, dass die Schwangere den Eingriff vom Arzt verlangt", sagt Hillenkamp. "Es reicht beispielsweise nicht zu sagen, sie sei zum Arzt geschickt worden und mit dem Abbruch einverstanden."

Prof. Dr. Thomas Hillenkamp war bis 2013 Lehrstuhlinhaber für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Heidelberg. Von 1999 bis 2019 war er einer der Direktoren des Instituts für deutsches, europäisches und internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim.

[-] Weniger anzeigen

Von der Beratung versprechen sich der Gesetzgeber Schutz für das ungeborene Leben. Sie sei nach Paragraf 219 ergebnisoffen, solle aber zur Fortsetzung der Schwangerschaft ermutigen. Näher definiert ist sie im Schwangerschaftskonfliktgesetz. "Die Schwangere muss in der Beratung nichts sagen", erklärt Hillenkamp. Sie sei nicht verpflichtet, ihre Gründe offenzulegen. "Das ist aber auch der Grund für die vom Verfassungsgericht diktierte Rechtswidrigkeit", führt Hillenkamp aus. "Wenn man keine Gründe nennen muss, kann auch nicht geprüft werden, ob sie den Abbruch rechtfertigen können." Das führe zu der absurden Situation, dass sich der abbrechende Arzt an einer rechtswidrigen Handlung beteiligt. Allerdings wirke sich die Rechtswidrigkeit im Grunde kaum aus. "In der Praxis ist die einzig sichtbare Folge, dass die Krankenkassen die Kosten für den Abbruch nicht übernehmen. Schwangere, die sich den Abbruch nicht leisten können, können nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz aber die Übernahme der Kosten beantragen", sagt Hillenkamp. Alle Abbrüche müssten an das Statistische Bundesamt gemeldet werden. Das geschehe aber anonymisiert.

Im internationalen Vergleich bewertet der Jurist die Rechtslage in Deutschland als eher liberal. "Im vielstimmigen Konzert aller sind wir im Mittelfeld." International sei man sich fast überall darin einig, dass Lebens- und schwerwiegende Gesundheitsgefahr für die Mutter einen Abbruch rechtfertigt. "Und fast alle haben mehr oder weniger großzügige Fristenregelungen", sagt Hillenkamp. Er findet: "Mit zwölf Wochen stehen wir gut da. Für Frauen im Schwangerschaftskonflikt bietet das eine akzeptable Option."