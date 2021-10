Von Anna Manceron

Nottuln. Detlef Merchel (63) ist Frauenarzt und arbeitet seit 1993 in seiner Praxis in Nottuln in der Nähe von Münster. Weil er gegen das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche (Paragraf 219a Strafgesetzbuch) verstoßen hat, ist er von einem Gericht in erster Instanz zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 3000 Euro verurteilt worden. Zurzeit läuft ein Berufungsverfahren.

Herr Merchel, viele Frauenärzte machen keine Abtreibungen. Sie schon. Warum?

Wenn eine Frau ein Problem mit einer ungewollten Schwangerschaft hat, muss ich ihr doch helfen. Früher habe ich die Frauen beraten und dann zu einem Kollegen geschickt, weil ich in meiner Praxis keine Operationen machen kann. Aber seit es die Tablette gibt, führe ich auch selbst Schwangerschaftsabbrüche durch. Mit dieser Tablette ist ein Abbruch bis zur neunten Woche möglich.

"Will sachlich informieren"

Warum sind Sie verurteilt worden?

Weil ich auf meiner Homepage beschrieben habe, wie Schwangerschaftsabbrüche ablaufen. Seit der letzten Änderung des Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch darf ich zwar schreiben, dass ich Abbrüche anbiete, aber nicht wie. Das hat der Bundestag im Februar 2019 so entschieden.

Finden Sie das gerechtfertigt?

Ich finde das total verrückt. Deshalb habe ich die Infos zunächst auch nicht von meiner Homepage runtergenommen, sondern mich quasi verurteilen lassen. Mein Anwalt und ich gehen jetzt in Berufung, aber dieses Verfahren wird wahrscheinlich ähnlich ausgehen. Der letzte Bundestag hat in dieser Hinsicht eine unglückliche Entscheidung getroffen. Ich hoffe jetzt darauf, dass die neue Bundesregierung diesen Mist ändert und das auch in den Koalitionsverhandlungen festlegen wird.

Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern?

Das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche in Paragraf 219a muss so formuliert werden, dass ich als Arzt sachlich informieren darf. Ich will keine Werbung machen, aber eine sachliche Information muss doch möglich sein – auch im Internet. Wenn die Frauen vor mir sitzen, muss ich sie sowieso aufklären. Aber es ist wichtig, schon vorher zu wissen, welche Methode bis zu welchem Zeitpunkt infrage kommt und dass man eine Kostenübernahme beantragen kann.

Wo lernt man denn als Frauenarzt, wie man eine Abtreibung vornimmt?

Wenn überhaupt, dann nur in der Weiterbildung. Aber an einem christlichen Krankenhaus lernt man es meistens nicht – und an einem staatlichen auch nicht. Also muss man zu Kollegen gehen, die eine eigene Praxis haben und Abtreibungen durchführen.

Allerdings gibt es immer weniger Frauenärzte, die Abtreibungen anbieten. Warum ist das so?

Früher haben das meistens Ärzte in ihrer eigenen Praxis gemacht – oder über Belegbetten im Krankenhaus. Aber viele Kollegen aus dieser Generation hören jetzt auf. Und die neuen Kolleginnen und Kollegen machen kaum noch Operationen in der eigenen Praxis, weil der Aufwand durch Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen so hoch ist. Das lohnt sich nicht. Und an die Tabletten trauen sich die meisten Kollegen auch nicht ran.

Ist die Abtreibung also auch unter Ärzten oft noch ein Tabu?

Für viele ist es auf jeden Fall eine Schmuddelecke, mit der sie nichts zu tun haben wollen – oft wegen vermeintlicher Moralvorstellungen. Ich sitze hier auch im katholischen Münsterland, werde aber für das, was ich tue, von vielen Patientinnen unterstützt – auch von den älteren. Es ist nicht so, dass alle mit dem Finger auf mich zeigen, weil ich Abbrüche mache. Aber viele Kollegen glauben vielleicht, dass keiner mehr in ihre Praxis kommt, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche machen. Dabei ist das nur ein ganz kleiner Teil unserer Arbeit.

Wie häufig nehmen Sie denn Abtreibungen vor?

Ich persönlich mache etwa ein bis zwei Schwangerschaftsabbrüche pro Woche.

Gibt es da auch Momente, die für Sie als Arzt belastend sind?

Es gibt Situationen, wo ich gut nachvollziehen kann, dass die Frau das Kind nicht möchte. Aber es gibt auch Momente, wo die Situation von außen optimal aussieht und ich nicht verstehen kann, warum sie das Kind jetzt nicht möchte. Es ist gut, dass die Frau diese Entscheidung heute mit der Beratungslösung selbst treffen kann. Das entlastet mich als Arzt – und trotzdem tut es manchmal weh.