Von Lukas Werthenbach

Türkisblaues Meer, weiße Strände, berühmte Sehenswürdigkeiten: Zu keiner Zeit des Jahres prasseln mehr Urlaubsfotos auf jemanden ein als in den Sommerferien. Insbesondere in sozialen Medien wie Facebook und Instagram kann beim Blick auf die Posts von Freunden und Bekannten schnell Neid aufkommen. Bei jedem siebten Deutschen reicht das Geld nicht für eine Urlaubsreise, wie eine Studie des Europäischen Statistikamts Eurostat zeigt.

Psychologe Rainer Lutz (76) forschte an der Universität Marburg zur "Kleine Schule des Genießens".

Doch Urlaubsgefühle können auch zu Hause aufkommen. Angst vor Langeweile? Nicht mit den Tipps des Genuss-Forschers Rainer Lutz. Er verrät der Zeitjung-Redaktion, was man so alles tun kann und warum Ferien daheim sogar erholsamer sein können als eine Reise.

"CO2 sparen", fällt Lutz als erstes Beispiel für einen guten Grund ein, warum man seine Ferien zu Hause verbringen könnte. Im Vorfeld eines Urlaubs zu Hause gelte erst mal folgende Überlegung: "Sind die Ferien daheim eine freie Entscheidung oder erzwungen?"

Lautet die Antwort etwa "aus Geldmangel erzwungen", sollte man den Urlaub zu Hause "zur eigenen Entscheidung machen", rät Lutz. "Was habe ich Positives davon?", sollte man sich dabei fragen. Und zurzeit könne es ja gerade für junge Leute eine Motivation sein, zum Wohle der Umwelt auf Reisen zu verzichten.

"Am besten setzt man sich zum Ferienbeginn mit Freunden hin und überlegt sich, was man in der freien Zeit tun will", sagt Lutz. "Die Forschung zeigt, dass - mit nur ganz wenigen Ausnahmen - Unternehmungen gemeinsam immer schöner sind als alleine." Und in der Heimat habe man einen wertvollen Wissensvorsprung: "Man kennt die Umgebung und weiß von den schönsten Dingen." Bei der Planung sollte man über Aktivitäten nachdenken, mit denen man im Alltag am besten gar nichts zu tun hat.

Ein spannendes Abenteuer könnte etwa ein "Couchsurfing"-Angebot werden: Das Bereitstellen einer kostenlosen Unterkunft für Touristen in der eigenen Wohnung bietet sich bestens dazu an, neue Bekanntschaften zu schließen. "Oder man probiert einfach mal mit Freunden eine neue Kneipe aus", schlägt Lutz vor. Er betont, dass die Auswahl von Aktivitäten am Ende natürlich immer von einzelnen Interessen abhängt - Genuss ist eben auch Geschmackssache.

"Aufwertung" ist aus wissenschaftlicher Sicht ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang. Lutz erklärt das mit einem psychologischen Experiment: "An zwei Gruppen wurden Schokoladentafeln verteilt. Eine Gruppe bekam 30 Tafeln und die andere sechs. Beide Gruppen mussten sich jeweils für eine Tafel entscheiden." Das Ergebnis: "Die Gruppe, die nur sechs Schokoladentafeln zur Auswahl hatte, war hinterher sehr viel zufriedener."

Da der einen Gruppe durch ihre Entscheidung 29 Tafeln entgingen und der anderen Gruppe nur fünf, kann letztere ihre Wahl umso mehr genießen. "Man ist unzufrieden über alles, was man nicht machen kann", fasst Lutz zusammen. Er empfiehlt daher, "die eigene Wahl aufzuwerten". Man sollte die Aufmerksamkeit auf die positiven Seiten einer Entscheidung lenken: "Genuss ist zu sagen, was ich brauche, was mir guttut."

Und dafür muss man eben nicht in exotische Länder oder teure Hotels fahren - auch ein Tag am nächstgelegenen Baggersee oder Freibad der Region kann zum coolen Vergnügen werden, an das man sich später gerne erinnert. Tatsächlich könne eine freudig erwartete Urlaubsreise sogar schnell ihren Sinn verfehlen, sagt der Psychologe: "Wenn man alle seine Sehnsüchte und Hoffnungen des Alltags in den Urlaub legt, kann das in Enttäuschung münden."

Auch hier sei an das Schokoladen-Experiment erinnert: Ein Zuviel an Möglichkeiten wirkt sich oft negativ aus. Man sollte sich vorher über seine Erwartungen im Klaren sein, rät Lutz. Zudem sei es auch am fernen Traumziel eher ungesund, vom Alltagsstress quasi "von 100 auf 0" in den Entspannungsmodus zu wechseln: "Wenn der Schnitt zu hart ist, werden Urlauber in der ersten Woche leicht depressiv." Um ein "tiefes Loch" zu vermeiden, sollte man sich lieber gerade für die ersten Urlaubstage einige "Programmpunkte" vornehmen.

Die richtige Mischung aus geplanten Aktivitäten und bewusster Entspannung macht’s also ebenso wie die eigene Einstellung zum Urlaub - wo auch immer man ihn verbringt. "Mehrere Tage nur zu Hause abzuhängen ohne etwas zu tun führt zu Missstimmung", sagt Genussforscher Lutz, "sich aber als Programmpunkt vorzunehmen, einen Tag lang die Beine hochzulegen und nur fernzusehen, kann eine hervorragende Sache sein."