Von Anna Manceron

Bei Südkorea denken viele erst einmal an Smartphones, Tablets oder Taekwondo. Die Halbinsel zwischen dem Gelben und dem Japanischen Meer hat aber noch mehr zu bieten. Eine kleine Landeskunde:

Flagge zeigen

Die koreanische Flagge (siehe Bild) steckt voller Symbolik. Sie ist inspiriert von zwei wichtigen Strömungen der chinesischen Philosophie: Konfuzianismus und Daoismus. Der weiße Hintergrund steht für Reinheit und Frieden, das blau-rote Symbol in der Mitte für "Yin und Yang". Es bedeutet, dass alles einen Gegenpol hat, und dass sich diese Gegensätze ergänzen. Die vier schwarzen Symbole in den Ecken stehen für die vier Elemente: Himmel, Wasser, Feuer und Erde. Die Flagge symbolisiert die Harmonie aller Dinge im Universum.

Beim Essen fängt die Freundschaft an

Essen ist in Südkorea fast schon eine heilige Sache. Das merkt man zum Beispiel an der Begrüßung. Statt zu fragen, wie es dem Anderen geht, wollen viele Koreaner wissen: "Hast du heute schon gegessen?" Das Nationalgericht und absolute Lieblingsessen vieler Koreaner ist "Kimchi": vergorenes Gemüse, eingelegt in eine würzige, scharfe Marinade. Es schmeckt ein bisschen wie Sauerkraut und kommt als Beilage oder Dip zu allen Mahlzeiten auf den Tisch - auch zum Frühstück. Manche Familien verputzen sogar mehrere Kilo pro Woche.

Die Krux mit dem Geburtstag

Wie alt bist du? Eine Frage, die man eigentlich ganz leicht beantworten kann. In Südkorea wird das Alter aber anders berechnet, als in Deutschland. Meistens ist man dort ein bis zwei Jahre älter. Die neun Monate, die ein Kind im Bauch der Mutter verbringt, zählen in Südkorea schon zur Lebenszeit. Ein Baby ist dort bei der Geburt also ein Jahr alt. Und noch etwas ist anders: Älter wird man in Südkorea nicht an seinem Geburtstag, sondern am chinesischen Neujahrsfest - zusammen mit allen Anderen. Wenn man also kurz vor dem Neujahrsfest geboren wurde, kann es sein, dass man wenige Tage später schon zwei Jahre alt wird. Volljährig ist man in Südkorea übrigens mit 19 Jahren. Erst dann darf man wählen gehen oder Alkohol und Zigaretten kaufen.

Wer ist die Schönste im ganzen Land?

Große Augen, makellose Haut und ein zierliches Gesicht - so sieht das Schönheitsideal vieler Frauen in Südkorea aus. Wie man aussieht, sich kleidet und auf andere wirkt, ist in dem ostasiatischen Land sehr wichtig. Um dem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen, legen sich Viele auch unters Messer. Laut der International Society of Aesthetic Plastic Surgery belegte Südkorea 2015 Platz vier der Länder mit den meisten Schönheits-OPs. Die meisten davon werden im Gesicht vorgenommen. Viele Südkoreaner lassen sich die Schlupflider wegmachen, die Nase korrigieren oder Fett absaugen. Für den Porzellanteint, den sich viele Koreanerinnen wünschen, reicht aber simples Make-Up. Das wird übrigens auch bei Männern immer beliebter, genau wie Augenbrauenzupfen.