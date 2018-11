Von Denis Schnur

Heidelberg. Katajun Lindenberg hat täglich mit Jugendlichen zu tun, die ihre Internetnutzung nicht unter Kontrolle haben. Die 36-Jährige ist seit 2013 Juniorprofessorin für Entwicklungspsychologie an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Dort hat sie das Programm "Protect" entwickelt, das Jugendlichen hilft, ihr Online-Verhalten wieder in den Griff zu bekommen.

Frau Lindenberg, Mal ehrlich: Wie viel Zeit verbringen Sie täglich im Internet?

Berufsunabhängig? Maximal 20 Minuten.

Warum so wenig? Weil Sie die möglichen negativen Konsequenzen kennen?

Vor allem, weil ich einen Vollzeitjob, zwei Kinder und viele Hobbys habe. Das Internet nutze ich eigentlich nur zur Kommunikation - vor allem, um mich in der realen Welt zu verabreden.

Ab wie vielen Stunden am Tag wird Internetnutzung denn problematisch?

Da gibt es keinen klar begründeten Grenzwert. Eine Faustregel besagt, dass für jedes Lebensjahr eine Stunde pro Woche okay ist. Bei einem Siebenjährigen wäre das eine Stunde pro Tag, bei einem 14-Jährigen zwei. Aber dafür gibt es keine empirische Grundlage. Die Zeit ist auch nicht das entscheidende Kriterium: Wenn ein Schüler früh nach Hause kommt, seine Hausaufgaben erledigt, genug schläft und andere Hobbys und Freunde hat, ist es vermutlich nicht so schlimm, wenn er etwas mehr Zeit mit Online-Spielen verbringt.

Was machen die süchtigen Jugendlichen im Internet hauptsächlich?

In der Forschung unterscheidet man zwischen Spielen und anderen Anwendungen - vor allem Soziale Medien, Pornografie, Streaming und Shopping. Bislang gibt es nur Gaming-Sucht als Diagnose. Das heißt nicht, dass die anderen Applikationen unschädlich sind, sie sind nur weniger erforscht.

Wie kommt es, dass immer mehr junge Menschen abhängig vom Zocken sind?

Die Spiele-Hersteller legen viel Wert darauf, dass ihre Spiele immer attraktiver werden. Da gibt es viele Verstärkungsmechanismen. Die Spiele haben teilweise glückspielähnliche Charakterzüge durch zufällige und individuelle Belohnungen. Auch die soziale Verpflichtung spielt eine wichtige Rolle: Gerade bei Online-Rollenspielen kann man viele Aufgaben nur im Team lösen. Da will man seine Kameraden natürlich nicht im Stich lassen. Das ist schon sehr geschickt gemacht von der Gaming-Industrie.

Welche Spiele stechen besonders hervor?

Suchtgefährdete Jugendliche spielen vor allem GTA, World of Warcraft, Fortnite, League of Legends und Fifa. Online-Rollenspiele sind besonders riskant. Wenn man dort nämlich nicht viel Zeit reinsteckt, gerät man schnell in Rückstand gegenüber den Mitspielern. Das Spiel läuft ja auch ohne einen weiter.

Welche Rolle spielt die Verfügbarkeit der Spiele? Heute hat fast jedes Kind ein Smartphone oder Zugang zum PC.

Das ist sicher ein Kriterium. Bei Abhängigkeiten von Substanzen wie Zigaretten und Alkohol sieht man ja, dass ein erschwerter Zugang hilft, den Konsum zu reduzieren. Bei Spielen wäre auch die Verhältnisprävention wichtig: Man könnte in die Altersempfehlungen neben den gewalttätigen Inhalten auch das Suchtpotenzial mit einbeziehen. Unabhängige Gutachter könnten das Spiel auf Verstärkungsmechanismen überprüfen, die besonders abhängigkeitsgefährdend sind. Bislang sind da viele Eltern nämlich hilflos. Aber da gibt es natürlich massive Interessenskonflikte mit denjenigen, die an den Spielen verdienen.

Was können Eltern sonst tun, um ihre Kinder zu schützen?

Wichtig ist, dass sie auch in diesem Bereich ihre Erziehungsaufgabe wahrnehmen. Viele sind unsicher, weil sie aus ihrer eigenen Kindheit kein Rollenmodell kennen. Da gab es dieses Phänomen ja noch nicht. Eltern sollten Präsenz zeigen: Zeiten festlegen, in denen gespielt werden darf, die Spiele genau anschauen und Sorge tragen, dass die Kinder andere Hobbys nicht vernachlässigen. Auch technische Grenzen können helfen. In Absprache mit den Kindern kann man etwa das WLan ab einer bestimmten Uhrzeit abstellen.

Und das hilft?

Da gibt es eine spannende Studie aus Korea: Dort hat ein Spielehersteller zwischen 0 und 6 Uhr alle Server runtergefahren. Niemand konnte spielen. Das hat zu einer starken Symptomreduktion geführt.