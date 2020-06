Von Tim Müller

Mannheim. Die von Neonröhren erhellte Stahlbeton-Konstruktion wirkt kalt und abweisend. Pfeile am Boden zeigen die Richtung zum Corona-Diagnosestützpunkt. Der Rundlauf um das Krankenhausareal des Mannheimer Uniklinikums ist der schnellste Weg zur Covid-19-Intensivstation. Die Szenerie wirkt bedrohlich. Als wollte das Uniklinikum seinen Besuchern deutlich machen, in welche Gefahr sie sich begeben. Nach etwa hundert Metern auf der düsteren Rampe erscheint auf der rechten Seite eine Tür. Auf ihr steht in großen Lettern: "Covid-19-Intensivstation 32-2 – Kein Zutritt!".

In einem Raum direkt hinter der Eingangstür macht sich die 25-jährige Medizinstudentin Larissa Sundrum für ihre Schicht bereit. Mit spitzen Fingern zieht sie die FFP-2-Maske auf, dann eine Haube, gefolgt von einer Schutzbrille aus Plastik, einem dünnen Stoffmantel und Handschuhen. Fast fünf Minuten dauert die Prozedur – dann endlich kann sie ihre Schicht antreten.

Die Mannheimer Medizinstudenten Larissa Sundrum und Jonas Kornmann. Fotos: privat

Drinnen auf Station 32-2 tönt aus allen Ecken das monotone Fiepsen der Patientenmonitore. Wer jetzt jedoch Szenen wie in einer Krankenhaus-Serie erwartet, wird enttäuscht. Kein hektisches Rennen, kein wildes durcheinander schreien – die Wirklichkeit ist subtiler. Auf Station 32-2 riecht es nach Desinfektionsmittel und dem unverkennbaren Krankenhausgeruch. Pflegepersonal und Ärzte gehen über die Gänge und verschwinden immer wieder in Zimmern.

"Manchmal ist es, als würde man in einer anderen Welt arbeiten", sagt Larissa, als sie auf den Flur der Station biegt. Kein Wunder: Die Corona-Abteilung der Uniklinik erinnert an ein lang gezogenes Rondell. In der Mitte befindet sich ein nach allen Seiten offener Glasbau, außenrum verläuft der Stationsgang. Fenster gibt es nur in den Patienten-Räumen.

Während es auf der Eingangstür zur Covid19-Intensivstation 32-2 „Kein Zutritt“ heißt, ist Medizinstudentin Larissa Sundrum (r.) bereit für ihre Schicht. Fotos: Mirko Müller

Was Larissa gerade erlebt, hat ihr 26-jähriger Kommilitone Jonas Kornmann bereits hinter sich. Er half im April am Uniklinikum aus. Allerdings nicht in der Corona-Abteilung, sondern auf der Kardiologie. "Kontakt zu einem Covid-Patienten hatte ich nicht. Wir bekamen nur Patienten, die zweifach negativ getestet wurden", so der gebürtige Landauer.

Mitte März ruft die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) Studierende der Medizin und verwandter Fächer auf, sich im Kampf gegen das Coronavirus zur Verfügung zu stellen. In kürzester Zeit melden sich rund 2200 Freiwillige. Die Vertretung der Medizinstudenten in Mannheim fordert ebenfalls zur Mithilfe auf. 600 antworten – darunter Larissa und Jonas.

Hintergrund Das Uniklinikum in der Corona-Krise Seit Beginn der Pandemie Mitte März wurden am Universitätsklinikum Mannheim (UMM) insgesamt 27 Covid-19-Patienten auf der Isolier-Intensivstation behandelt. Davon waren 23 beatmungspflichtig und bei acht weiteren musste mittels einer Maschine das Blut mit Sauerstoff angereichert werden. [+] Lesen Sie mehr Das Uniklinikum in der Corona-Krise Seit Beginn der Pandemie Mitte März wurden am Universitätsklinikum Mannheim (UMM) insgesamt 27 Covid-19-Patienten auf der Isolier-Intensivstation behandelt. Davon waren 23 beatmungspflichtig und bei acht weiteren musste mittels einer Maschine das Blut mit Sauerstoff angereichert werden. Zu Höchstzeiten lagen 13 Intensiv-Patienten gleichzeitig auf der Station. Momentan sind es noch zwei. Insgesamt haben das Uniklinikum 30 studentische Mitarbeiter auf verschiedenen Stationen unterstützt. Aktuell helfen noch 15 mit. Dem Aufruf ihrer Fachschaft in der Corona-Krise einen Beitrag zu leisten, folgten rund 600 Medizinstudenten der Mannheimer Fakultät. Fast 200 sind momentan noch im Einsatz. Viele von ihnen helfen auch am Telefon: Sie beantworten Fragen der Bürger zum Thema Corona beim Gesundheitsamt Mannheim oder bei der Hotline des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes. (tml)

[-] Weniger anzeigen

Larissa kommt 2016 für ihr Studium nach Mannheim – drei Jahre musste sie zuvor auf einen Studienplatz warten. Doch ihre Faszination für Medizin lässt sie an ihrem Ziel festhalten. Schon während des letzten Schuljahrs beginnt die gebürtige Düsseldorferin eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin, die sie zeitgleich mit dem Abitur abschließt. Es folgen drei Jahre Ausbildung zur chirurgisch-technischen Assistentin. Dann klappt es endlich – in Mannheim erhält sie den Zuschlag.

Als Larissa am letzten Wochenende im März ihren Dienst auf der Corona-Intensivstation beginnt, ist die Stimmung im Team angespannt: "Wir hatten uns auf einen regelrechten Ansturm vorbereitet", erzählt die Studentin. Doch die befürchtete Welle bleibt aus. Die harten Maßnahmen die Bund und Länder beschließen, zeigen Wirkung.

"Mittlerweile ist die Stimmung bei uns etwas entspannter, auch wenn das Arbeiten immer noch ganz anders ist, als vor der Pandemie", erklärt Larissa. Am Anfang sei vieles für sie neu gewesen – gerade die deutlich strengeren Hygiene-Regeln seien in ihrem Ausmaß für sie etwas völlig unbekanntes gewesen, ergänzt die 25-Jährige. An die FFP-2-Masken hat sich die Medizinstudentin aber noch immer nicht gewöhnt. "Nach so einer Nachtschicht mit zehn Stunden, habe ich immer noch Kopfschmerzen vom Tragen", erklärt Larissa, "da brummt einem der Schädel."

Auch bei Jonas in der Kardiologie herrscht Anfang April große Unsicherheit, was die nächsten Wochen bringen werden. Doch die Lage bleibt hier ebenfalls beherrschbar. "Ende April erinnerte die Situation wieder an Normalbetrieb. Allerdings hatten wir noch viele Patienten von anderen Stationen, das gibt es sonst nicht", erklärt der 26-Jährige.

Jonas studiert nach dem Abitur erst Medizintechnik in Erlangen. Er merkt allerdings schnell, dass ihn der Mensch im MRT viel mehr interessiert als das Gerät selbst. Da auch er das Studium nicht sofort beginnen kann, entschließt er sich, eine Ausbildung zum medizinisch-technischen Assistenten zu beginnen. Doch das Studium der Medizin winkt schneller als gedacht: Über den Medizinertest schafft es Jonas nur ein Jahr nach Ausbildungsbeginn an die Mannheimer Fakultät.

Studenten wie Larissa und Jonas, die während der Pandemie am Uniklinikum arbeiten, erledigen vor allem Hilfstätigkeit, um das Pflegepersonal zu entlasten. Sie ziehen Spritzen auf oder bereiten Medikamente vor. Aber sie sind auch ganz nah am Geschehen: "In meiner zweiten Woche hatte ich den ersten Kontakt zu einem Corona-Patienten", erzählt Larissa. "Ich habe mich nicht wirklich unsicher gefühlt beim Blutabnehmen. Ich vertraue auf die Schutzausrüstung." In der Straßenbahn oder beim Einkaufen sei das Infektionsrisiko vermutlich höher, ergänzt sie.

Jennifer Scherner, Fachkrankenpflegerin für Anästhesie und Intensiv, ist froh das die Studierenden in der Krise helfen: "Im Moment haben wir viel mehr Arbeit. Vor allem weil unsere Patienten isoliert liegen müssen. Ständige Masken- und Handschuh-Wechsel sind da die Konsequenz – es ist wirklich viel mehr Aufwand". Dass generell zu wenig Personal in der Pflege arbeite, merke man jetzt besonders, ergänzt die Fachkrankenpflegerin. "Da ist es schon gut, dass die Studenten hier sind, die uns viele Kleinigkeiten abnehmen", sagt sie weiter. Die Situation sei anstrengend, aber alle machen einen guten Job. Dann muss Scherner wieder los. Sie schaut noch nach einem Patienten, dann hat sie endlich Feierabend.

"Das Team ist mir wirklich ans Herz gewachsen"

Für Larissa sind es vor allem die Kontakte zu den Patienten und die Arbeit mit den Kollegen, die ihrer Tätigkeit am Uniklinikum einen Mehrwert geben. "Mittlerweile habe ich viel weniger Angst vor dem Umgang mit Intensivpatienten. Das bringt mich auch in meiner beruflichen Entwicklung weiter", sagt die Medizinstudentin. Dann schaut sie sich um und schiebt hinterher: "Aber auch das Team ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Ich denke, ich habe wertvolle Freundschaften gewonnen." Auch Jonas kann seinem Corona-Einsatz Gutes abgewinnen: "Als zukünftiger Arzt war es für mich bereichernd, die Stationsarbeit noch mal kurz vor Ende des Studiums aus der Perspektive der Pflege in einer solchen Ausnahmesituation zu erleben", resümiert der 26-Jährige.

Wer denkt, die beiden angehenden Mediziner pausieren das Studium für ihr Corona-Engagement, der täuscht sich. Seit dem 30. März sind die Semesterferien für Larissa Geschichte. Der Unterricht läuft wieder – wenn auch in ungewohnten Bahnen. Präsenzveranstaltungen hat die Studentin im vierten Jahr so gut wie keine, fast alle Kurse finden digital statt. Jonas hatte da mehr Glück: Während er im April im Klinikum half, musste er keine Veranstaltungen besuchen. Dafür steht bei ihm im Oktober das "M2" an – umgangssprachlich bekannt als Zweites Staatsexamen. Was allerdings beide gleichermaßen belastet, ist die Ungewissheit, was ihre Prüfungen betrifft: "Im Moment wissen wir Studenten überhaupt nicht, wann unsere Klausuren stattfinden. Man hängt wirklich in der Luft", erklärt Larissa. Jonas betrifft das besonders: Er muss noch Prüfungen bestehen, um zum M2 zugelassen zu werden.

Dennoch: Der 26-Jährige würde wieder anpacken, wenn er wirklich gebraucht wird. Und auch Larissa hat vor ihre Arbeit am Uniklinikum so lange fortzusetzen, wie ihr Hilfe nötig ist: "Kommt es zu einer zweiten Welle, dann bleibe ich natürlich", sagt sie. Dann geht es für die Medizinstudentin weiter: Es ist 21 Uhr, Larissas Nachtschicht hat gerade erst begonnen – zehn Stunden wird sie dauern.

Draußen auf dem Rundlauf hört man kein Monitorpiepsen, sieht keine Schutzbrillen – nur die Corona-Pfeile bleiben.