Von Frederick Mersi

Rund 30 Milliarden US-Dollar - so viel Geld hat die Marke "Star Wars" bis 2015 eingebracht. Das ist mehr, als Jamaika in einem Jahr erwirtschaftet. Vor sechs Jahren kaufte Disney die Rechte an der Produktionsfirma Lucasfilm. Damit gehört dem Unternehmen auch der Markenname - und den will es in den nächsten Jahren noch zu möglichst viel Geld machen. Wie es nach aktuellem Stand in der weit, weit entfernten Galaxis weitergeht, stellt die ZeitJung in der Kurzübersicht vor.

Die aktuelle Trilogie

Ein Tweet sorgte am 1. August bei "Star Wars"-Fans für Vorfreude: Regisseur J.J. Abrams veröffentlichte ein Foto vom Drehstart für die dritte und letzte Episode der aktuellen Sternenkrieg-Trilogie. Auch Darsteller John Boyega meldete sich über Twitter zu Wort: "Erster Drehtag geschafft!", berichtete er vom Set in London. Der neunte Teil der Saga soll am 19. Dezember 2019 in die deutschen Kinos kommen, der zugehörige Untertitel ist noch nicht bekannt. Klar ist dagegen, dass mit Carrie Fisher auch die 2016 verstorbene Schauspielerin von Prinzessin Leia zu sehen sein wird. Dazu sollen bisher nicht verwendete Aufnahmen aus dem Dreh zur jüngsten "Episode VIII - Die letzten Jedi" benutzt werden.

Es sei "bittersüß" das nächste Kapitel ohne Carrie zu beginnen, schrieb Abrams am Mittwoch in dem Kurznachrichtendienst. Einen "besonderen Dank" richtete er an George Lucas, der diese "unglaubliche" Star-Wars-Welt geschaffen habe. Zu seinem Eintrag stellte er ein Foto seiner Filmkamera am Set.

Eine weitere Trilogie

Disney war von J.J. Abrams Kollegen Rian Johnson, der bei "Die letzten Jedi" Regie geführt hatte, offenbar so überzeugt, dass sie weiter mit ihm zusammenarbeiten wollen: Laut Unternehmenschef Bob Iger soll Johnson als Autor und Regisseur eine von der klassischen Saga um Luke Skywalker losgelöste Trilogie entwickeln. Für die Reihe sollen neue Charaktere geschaffen werden, die bisher nicht im Star-Wars-Universum vorkamen. Dass "Die letzten Jedi" an den Kinokassen rund 800 Millionen US-Dollar weniger einspielte als Episode VII, scheint dabei keine Rolle zu spielen.

Spin-offs

Schon im vergangenen Jahr kam mit dem Film "Rogue One", der den Diebstahl der Todesstern-Pläne zwischen Episode III und IV erzählt, das erste Spin-off in die Kinos. Im Mai folgte ein Ableger zu Weltraum-Schmuggler Han Solo, allerdings mit gemischten Kritiken und eher verhaltener Resonanz an den Kinokassen. Nur 350 Millionen US-Dollar als Einspielergebnis im ersten Monat reichten Disney wohl vorerst nicht, um weitere Ableger der Reihe zu planen.

Laut "Hollywood Reporter" wurden deswegen Filme über Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi und Kopfgeldjäger Boba Fett erst mal auf Eis gelegt. Dabei hatte Disney mit James Mangold angeblich schon einen Regisseur für das Spin-off über Fett gefunden; die Vorproduktion sollte in diesem Jahr starten. Nun wolle sich Lucasfilm erst einmal voll und ganz der nächsten "Star Wars"-Trilogie widmen. Schon einen Tag später kursierten aber wieder Gerüchte, die das Gegenteil behaupteten. Offiziell angekündigt oder abgesagt hat die Produktionsfirma "Lucasfilm" noch keinen der Ableger-Filme.

Serie fürs Streaming-Portal

Offiziell angekündigt hat Lucasfilm im März eine Live-Action-Serie, die Fans auf Disneys eigenes Streaming-Portal lotsen soll. Mit Jon Favreau, der auch schon "Iron Man" und die Neuauflage des Dschungelbuchs mitverantwortet hat, ist auch schon ein Produzent gefunden. Er soll auch bei der ersten Folge Regie führen.