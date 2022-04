Justin Meier hat für ein ASMR-Video Stecknadeln in sein Mikro gesteckt. Die Geräusche, die er so erzeugt, faszinieren seine Zuhörer. Foto: Meier

Von Katharina Schröder

Zuschauer, die möglichst lange dran bleiben und aufmerksam verfolgen, was im Video passiert: Das wünschen sich wohl die meisten Creator, die Content auf Social Media erzeugen. Nicht so Justin Meier. "Mein Ziel ist es, dich zum Schlafen zu bringen", schreibt der 16-jährige Youtuber in seiner Kanalinfo. Justin produziert ASMR-Videos auf Youtube, Tiktok, Instagram und Twitch. Und das recht erfolgreich. Mehr als 41.000 Leute verfolgen auf Youtube, wie er Stecknadeln aus einem Mikro zieht, mit Schwämmen darüberfährt oder einfach hineinflüstert.

Hintergrund ASMR steht für "Autonomous Sensory Meridian Response" und bezeichnet ein angenehmes Gefühl, das manche Menschen empfinden, wenn sie bestimmte Geräusche hören oder bestimmte optische Reize wahrnehmen. Viele beschreiben es als entspannendes Kribbeln, das an der Kopfhaut beginnt und sich über den Nacken zu den Schultern ausbreitet. Noch ist das Phänomen nicht besonders gut erforscht, aber [+] Lesen Sie mehr ASMR steht für "Autonomous Sensory Meridian Response" und bezeichnet ein angenehmes Gefühl, das manche Menschen empfinden, wenn sie bestimmte Geräusche hören oder bestimmte optische Reize wahrnehmen. Viele beschreiben es als entspannendes Kribbeln, das an der Kopfhaut beginnt und sich über den Nacken zu den Schultern ausbreitet. Noch ist das Phänomen nicht besonders gut erforscht, aber die Wissenschaft befasst sich damit. > Siehe Interview

Vor die Kamera habe Justin schon immer gewollt, erzählt er. Vor zweieinhalb Jahren habe er über seinen älteren Bruder ASMR kennengelernt. "Er hat sich das immer zum Einschlafen angeschaut." Und dann habe Justin sich einfach mal mit einem Flüstervideo ausprobiert. "Das hat mir echt Spaß gemacht und ich habe auch noch positives Feedback bekommen", erzählt der 16-Jährige. Inzwischen findet man auf seinem Kanal "ASMR Justin" neben Flüstern noch Tapping, Scratching – also Klopf- und Kratzgeräusche – ebenso wie Mundgeräusche. Er selbst hört auch gerne ASMR. Das für das Phänomen typische Kribbeln bekommt Justin vor allem bei Mund- und Klopfgeräuschen. Styropor, das quietscht, mag er dagegen überhaupt nicht.

Anfangs habe er nicht gewusst, dass es ASMR auch im deutschsprachigen Raum gibt. Doch nun beobachtet Justin, dass die ASMR-Community immer weiter wächst. "Gerade vor einem Jahr gab es in der Pandemie einen richtigen Hype", erzählt er. Das habe er auch bei seinen Klick- und Followerzahlen gemerkt. "In der Pandemie waren alle zu Hause, man wusste nicht, was man machen soll. Ich glaube, dadurch sind einige auf ASMR gekommen."

Die Google-Trends geben Justins Beobachtung recht. Bereits mit Aufkommen der Pandemie ab 2020 zeigen sie einen deutlichen Anstieg bei den Suchanfragen zu "ASMR" auf Youtube. Einen Peak gab es demnach aber schon 2018. Dass ASMR nur noch bedingt ein Randphänomen ist, zeigt auch die ganz normale Google-Suche. Dort erhält man mit dem Suchwort "ASMR" fast 470 Millionen Treffer – zum Vergleich: Gibt man "Beatles" ein, spuckt die Suchmaschine 186 Millionen Ergebnisse aus.

"ASMR Justin" erreicht gut 20 Millionen Ergebnisse. Mehr als 100 sogenannte Trigger (deutsch: Auslöser) hat der 16-Jährige zu Hause, mit ihnen will er das Kribbeln auslösen, das seine Zuschauer so angenehm finden. Darunter sind zum Beispiel Gegenstände, die man einfach im Haushalt hat, Shampooflaschen, Stahlwolle oder auch Streichhölzer. "Eine Haarbürste klingt immer cool", meint Justin. "Man kann eigentlich mit allem Geräusche machen." Aber die besten Trigger habe man nicht einfach zu Hause, die bestelle er schon im Internet.

Gute zwei Stunden investiert Justin in die Produktion eines seiner meist um die 30 Minuten langen Videos, wöchentlich erscheinen zwei Videos. Er wollte auch mal drei pro Woche machen, aber dafür reiche ihm die Zeit nicht. "Schule hat für mich oberste Priorität", sagt er. Aktuell macht er seinen Realschulabschluss.

Wenn Justin ein neues Video produziert, startet er erst mal eine Recherche, welche Geräusche gerade im Trend sind. Dann überlege er sich die passenden Trigger dafür. Manchmal mache er aber auch einfach, was er persönlich gut findet. "Die Nadeln im Mikro haben mir sehr gut gefallen. Das war jetzt nicht so im Trend, aber ich habe trotzdem ein Video dazu gemacht", erzählt Justin. Aber er geht auch auf Wünsche seine Follower ein. So sind zum Beispiel Videos entstanden, in denen er gar nicht zu sehen ist. "Die Leute haben sich ein Video gewünscht, in dem man sich rein auf den Sound konzentrieren kann."

Ein Schwamm. Foto: Kreutzer

Hat Justin sich für ein paar Trigger entschieden, wählt er sein Mikro – er hat vier verschiedene – und stellt es mit den Triggern vor der Kamera auf. Soweit zum technischen Aspekt. Beachten muss er nämlich noch mehr. "Früher musste ich die Videos mitten in der Nacht machen, weil der Nachbarshund tagsüber immer gebellt hat", erinnert sich Justin. Solche Hintergrundgeräusche zerstören ASMR-Videos, die ja sehr leise, feine Geräusche brauchen.

Und auch seine Familie wird eingeschränkt, wenn er Videos aufnimmt. "Man kann sich schon noch im Haus bewegen", beschwichtigt Justin mit einem Schmunzeln. "Aber kochen, Türen schließen oder Wasserhahn und Klospülung bedienen geht dann halt nicht."

Wenn also der Haushalt runtergefahren ist, der Nachbarshund kein Mitteilungsbedürfnis hat, und die Technik steht, legt Justin los. "Ein Script habe ich mir noch nie gemacht, ich flüster einfach drauf los", erzählt er. Seine Videos nimmt er anders als andere ASMR-Künstler ohne Kopfhörer auf. "Ich kann die Geräusche und ihre Intensität inzwischen gut abschätzen", sagt er. Kopfhörer würden ihn eher stören.

Eine Bürste. Foto: Kreutzer

Als Minderjähriger braucht Justin für vieles noch das Einverständnis seiner Eltern. Während ASMR und die Ästhetik darum auf viele erst einmal befremdlich wirkt, hätten seine Eltern ihn schnell unterstützt, sagt Justin. "Anfangs fanden sie es schon ein bisschen komisch, aber dann kam die Faszination." Inzwischen hat er sogar schon zusammen mit seiner Mutter ein ASMR-Video aufgenommen, und auch sein Vater taucht immer wieder auf seinem Kanal auf.

In der Schule hat sich Justins Hobby schnell herumgesprochen. "Am Anfang hatte ich schon ein bisschen Angst, wie meine Freunde reagieren, wenn sie ein Video sehen." Aber als es dann raus war, habe sein Umfeld durchweg positiv reagiert. "Meine Lehrer finden es eher faszinierend, dass ich die Zeit für die Videos habe", erzählt Justin und lacht. Negatives habe er noch nie zu hören bekommen.

Ein bisschen Geld verdiene er schon mit seinen Videos. "Aber es ist jetzt nicht so viel", betont Justin. Hauptberuflich hat der 16-Jährige daher andere Pläne. Nach seinem Realschulabschluss beginnt er eine Ausbildung zum Informatiker. Aber er versichert: "Ich will auch dann weiterhin noch ASMR-Videos machen." Denn dieses Hobby gebe ihm viel zurück. "Mich freut es einfach, dass ich Leuten helfen kann. Ich helfe gerne", sagt Justin. Er bezieht sich auf das Feedback, dass seine Follower ihm spiegeln. Das berühre ihn schon. "Einmal hatte ich auch einen Kommentar, in dem jemand erzählt hat, dass ich ihm helfe, mit seiner Angststörung umzugehen."

"Es vermittelt ein Gefühl von Nähe", Psychologe Carbon über ASMR

Von Tim Müller

Das Phänomen ASMR ist kaum untersucht. Einer der wenigen Forscher, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist der Wahrnehmungspsychologe Claus-Christian Carbon.

Claus-Christian Carbon. Foto: privat

Herr Carbon, kribbelt oder schaudert es Sie beim Anschauen von ASMR-Videos?

Die meisten ASMR-Videos wirken auf mich eher unangenehm. Allerdings muss ich dazusagen, dass ich das Phänomen ASMR aus wissenschaftlicher Perspektive betrachte und damit eben nicht als einfacher Zuhörer, der sich eher auf diese Clips einlassen kann.

Positive Erfahrungen mit ASMR-Videos hängen also vor allem davon ab, dass man sich auf die Klänge einlässt?

Ganz genau. Es ist falsch davon auszugehen, dass es Menschen gäbe, die prinzipiell für ASMR empfänglich sind, und andere, die eine angeborene Aversion haben. Ich vergleiche das gerne mit klassischer Musik. Diese ist deutlich unpopulärer als Rock und Pop – das zeigen schon die Verkaufszahlen. Aber wenn man sich erst einmal mit ihr beschäftigt und erkennt, dass in fast jedem modernen Lied auch ein wenig Johann Sebastian Bach steckt, dann wird es einem wahrscheinlich irgendwann gefallen.

Vielen Menschen fällt es schwer, sich auf die Schmatzlaute bei ASMR-Clips einzulassen. Woran liegt das?

In unserem Kulturkreis sind Schmatz- oder ähnliche Esslaute Geräusche, die wir von frühster Kindheit an gelernt haben, zu unterdrücken. Diese Laute sind daher negativ besetzt und werden als unangenehm angesehen. Aber wenn man sich offen zeigt, können sogar diese Geräusche mit Rhythmik und Wiederholung meditativ wirken. Wichtig dabei ist, sich wirklich Zeit zu nehmen.

Welche Rolle spielt die sehr spezielle visuelle Ästhetik der Videos?

Sie spielt eine riesige Rolle, weil sie einen Rahmen um die reine Geräusche-Abfolge schafft, der klar macht: hierbei handelt es sich nicht nur um ein schlecht zusammengemischtes Klangvideo, sondern um ein Gesamtkunstwerk, das auch als solches betrachtet werden muss.

Viele sprechen bei ASMR von einem Orgasmus-Gefühl. Passt der Vergleich?

Es gibt tatsächlich Ähnlichkeiten. ASMR-Videos haben meist eine sinnliche Note, und zwar in der Bedeutung, dass man mit seinen Sinnen etwas sehr deutlich erfährt – also fernab jeder Pornografie. Diese sinnlichen Erfahrungen fehlen uns zunehmend im Alltag, weil wir mittlerweile in einer Welt leben, in der wir immer weniger Gerüche und Berührungen erleben.

Also erfahren viele Menschen durch ASMR-Videos ein Gefühl von Nähe?

Auf einer ersten Ebene ist es die reine sinnliche Erfahrung, die viele Menschen vermissen und die sie zu ASMR-Videos hinzieht. Erst auf der zweiten Ebene fühlen viele dann auch ein Nähe-Gefühl, das die Youtuberinnen und Youtuber durch räumliche Nähe zur Kamera und den Flüsterton erzeugen. Beides schafft eine Atmosphäre der Privatheit, manchmal auch Intimität, was wir sonst nur aus sehr privaten Situationen kennen.

Wer schaut eigentlich ASMR-Videos?

Das Publikum ist bezogen auf das Alter sehr durchmischt. Allerdings sind die Videos ganz klar auf Jugendliche und junge Erwachsene ausgerichtet. Das heißt aber nicht, dass nicht auch ältere Zuschauer bei ihrem Genuss entspannen können. Weiter sind nach neuen Auswertung Frauen bei der Zuschauerschaft wohl etwas in der Überzahl. Das erkläre ich vor allem damit, dass sie gegenüber ASMR – und auch generell – aufgeschlossener sind als Männer; außerdem nehmen sich Frauen meist mehr Zeit und so können die Videos erst richtig wirken.

Seit Beginn der Pandemie hat die Beliebtheit von ASMR nochmals zugenommen. Sind wir gestresster als früher?

Wir haben in unserer Gesellschaft sowieso schon ein hohes Maß an Vereinsamung. Immer mehr Menschen wohnen alleine, arbeiten viel und richten ihr Leben ganz nach Effizienz aus. In der Pandemie haben wir uns zusätzlich, weniger sehen, treffen und berühren können. Das alles hat das Bedürfnis nach Sinnlichkeit und Nähe noch verstärkt.