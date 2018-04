Von Manon Lorenz

Die meisten Jugendlichen können es kaum abwarten, ihn endlich in den Händen zu halten, denn er ist das "Ticket in die Freiheit": der Führerschein. Mit der Volljährigkeit ist nicht nur heiraten, wählen gehen und Alkohol kaufen erlaubt, sondern auch das Autofahren. Nie wieder bei den Eltern oder den größeren Geschwistern betteln müssen, damit sie einen auch noch zu später Stunde irgendwo hinfahren oder abholen. Nie wieder bei Regen und Kälte mit dem Fahrrad ins Training oder zur Musikschule radeln. Und nie wieder auf vollgestopfte Busse mit ungünstigen Abfahrtszeiten angewiesen sein. Den Führerschein zu haben, bedeutet schneller, spontaner und selbstständiger zu sein.

Doch bis man den "Lappen" sein Eigen nennen kann, kostet es in der Regel viel Zeit, Geld und Nerven (siehe hier). Das peinliche Gefühl, den Motor beim Anfahren abzuwürgen, die Aufregung vor der praktischen Fahrprüfung oder das sensationelle Gefühl, wenn man den Führerschein endlich überreicht bekommt - bestimmte Situationen und Erfahrungen werden wohl bei allen Generationen von Fahrschülern dieselben bleiben. Was sich aber im Laufe der Zeit erheblich verändert, ist der Weg zum Ziel. Der wird nämlich immer komfortabler - und digitaler.

Eindeutig vorbei sind die Zeiten, von denen die Eltern noch erzählen. Als man sich einmal wöchentlich in einem muffigen Hinterzimmer mit einem schlecht gelaunten Fahrlehrer vor einem Overhead-Projektor versammelte und mit Papier-Fragebogen für die Führerscheinprüfung übte. Als man die ersten Fahrversuche noch in Papas altem VW Golf auf einem leeren Parkplatz machte.

Heute beherrschen hippe Fahrschulketten den Markt, die jeden Abend mehrmals Theorieunterricht anbieten. Lern-Apps helfen bei der Vorbereitung auf die theoretische Prüfung, bei der man das Kreuzchen nicht mehr aufs Papier, sondern auf dem Tablet macht. Statt innerhalb mehrerer Monate können die Theoriestunden inzwischen als Crashkurs "abgefrühstückt" werden.

"Der größte Unterschied zu früher ist die Zeitspanne, in der man den Führerschein machen kann", findet Fahrlehrer Christian Löhr. Innerhalb einer Woche können sich Fahrschüler bei ihm für die Theorieprüfung fit machen. Der Vorteil: Sie müssen sich nur sieben Werktage lang die Abende freihalten und bekommen den Lernstoff kompakt vermittelt. Wer hingegen über Monate den Theorieunterricht nur unregelmäßig besucht, hat am Ende oft die Hälfte schon wieder vergessen. Mit Lern-Apps können sich Fahrschüler auf die Theorieprüfung vorbereiten. Christian Löhr bietet seinen Schülern den Service einer sogenannten "Drivers Cam" an. "Dafür bin ich mit einem Kameraauto durch Mosbach gefahren und habe alle möglichen Kreuzungen und schwierigen Situationen aufgenommen. Die kann sich der Fahrschüler über eine App anschauen, um die Situationen zu verinnerlichen", erklärt er.

Auch der Praxisunterricht hat sich verändert. Um Fahrerfahrung zu sammeln, muss man nicht mal mehr ins Auto steigen, sondern kann die ersten Fahrstunden mithilfe eines Fahrsimulators absolvieren. "Zuerst lernt man die einfachen Sachen wie das Einstellen von Sitz und Rückspiegel oder das Blinken. Dann geht es ans Anfahren und darum, die kompletten Vorfahrtsregeln zu verinnerlichen", so Löhr. Der Gedanke dabei ist, dass der Fahranfänger sicher und entspannt an das Autofahren herangeführt wird und nicht gleich zu Beginn zu sehr unter Beobachtungsdruck steht.

Wenn es dann ins "echte" Auto geht, stehen die neuesten Modelle bereit. "Die meisten Fahrschulautos sind zwischen zwei und drei Jahre alt, dann kommt ein neues", weiß der Fahrlehrer. Obwohl es wichtig ist, den neuesten Stand der Technik zu vermitteln, will er, dass sich seine Schüler nicht nur auf technische Hilfsmittel verlassen. Denn die wenigsten Führerscheinneulinge sammeln ihre Fahrpraxis im aktuellen Nobel-Modell. "Am besten ist es, dem Schüler so früh wie möglich beizubringen, dass es eben nicht nur Autos mit Kameras und Einparkhilfen gibt, sondern dass man sich im Notfall auch auf den Rückspiegel verlassen können muss", findet er. Die goldene Regel "Spiegel, Blinker, Schulterblick", wie sie jeder Fahrschüler eingetrichtert bekommt, wird daher auch im digitalen Fahrschulzeitalter nicht an Gültigkeit verlieren.