Von Noemi Girgla

Heidelberg. Während des Studiums ins Ausland gehen, eine neue Sprache lernen, andere Kulturen erleben und mal ganz weit weg vom Alltag zu Hause sein. Das ist der Traum vieler Studierender. Seit 1987 gibt es "European Community Action Scheme for the Mobility of University Students"– oder kurz: das Erasmus-Programm. Jährlich nutzen allein in Heidelberg Hunderte junger Leute die Chancen, die das Programm ihnen bietet. Die RNZ hat vier von ihnen getroffen.

Michelle Müller, Lewis Paling, Yannick Lorz und Michael Lorenz haben sich für ihren Auslandsaufenthalt jedoch (unfreiwillig) ein ganz besonderes Jahr ausgesucht. Sie alle gingen kurz vor Ausbruch der Pandemie in ihre Gastländer. Während Yannick in Norwegen und Michael in Frankreich blieben und die jeweiligen Maßnahmen ihrer Zielländer vor Ort erlebten, entschieden sich Michelle aus Italien und Lewis aus Großbritannien heimzukehren. So unterschiedlich ihre Entscheidungen ausfielen, so sicher sind sie sich, die jeweils richtige getroffen zu haben.

Erasmus in Zeiten der Pandemie - Das Audio-Format Rhein-Neckar-Zeitung www.rnz.de · Erasmus in Zeiten der Pandemie Redaktion: Noemi Girgla / Schnitt und Produktion: Matthias Kehl

Michelle Müller verbrachte nur vier Wochen in Bologna, bevor sie sich entschloss, die Heimreise anzutreten. "Das italienische ,Dolce Vita’ konnte ich nur eine Woche genießen, dann kam der Lockdown", erzählt sie. Online schloss sie dennoch das "italienische Semester" ab. Entmutigen lassen, hat sie sich von dieser Erfahrung nicht. Im Frühjahr 2022 will sie erneut mit Erasmus ins Ausland gehen. Diesmal ist die französische Hauptstadt anvisiert.

Yannick Lorz ging bereits vor Corona, im Januar 2020, nach Oslo. "Die Semesterzeiten sind in Norwegen anders als in Deutschland", begründet das der Medizinstudent. Schon am zweiten Tag seiner Vorlesungszeit habe man in einem Kurs über globale Gesundheit das Coronavirus thematisiert. Der gemeinsame Tenor damals: "Es wird schon nicht so schlimm werden" – Studierenden und Dozierende irrten.

Erasmus - Einmal Lockdown und zurück

































Mitte März 2020 zählte Norwegen zu den am stärksten betroffenen Ländern in Europa. Yannick entschloss sich, dennoch zu bleiben. Mehr als eine Wochen überlegte er. "Wir bekamen eine Liste mit Stichpunkten, für die persönliche Abwägung, ob wir unseren Aufenthalt fortsetzen oder heimkommen wollten", berichtet er. Mit Lob für die Organisation der Uni Heidelberg spart Yannick nicht. "Ich habe mich gut beraten gefühlt und war froh, bleiben zu können. Innerhalb von drei Tagen wurde das Studium in den virtuellen Raum verlegt – dann hat alles reibungslos funktioniert", schwärmt er.

Lewis Paling war schon seit September 2019 in Nottingham, als das Virus die Insel erreichte. Eigentlich wollte er bis Juni bleiben, im März flog er zurück nach Deutschland. "Ich hätte gerne den Sommer dort verbracht, viel Sonne habe ich während meines Aufenthaltes nicht gesehen", bedauert er. Lewis hätte sich vorstellen können, während seines Masterstudienganges noch einmal nach Großbritannien zu gehen. "Aber England ist leider aus dem Erasmus-Programm ausgetreten und die normalen Studiengebühren kann ich mir nicht leisten", meint er.

Michael Lorenz erste Gedanken, als er im September 2019 am Bahnhof in Montpellier ankam, waren: "Auf was habe ich mich da nur eingelassen?" Er lernte aber schnell, die Stadt zu lieben. Bis Juni blieb er in Frankreich. Den landesweiten Lockdown saß er mit seiner Freundin in der ersten gemeinsamen Wohnung aus. "Wir wollten die Zeit zusammen verbringen und in Heidelberg hätten wir gar keine Wohnung gehabt", begründet er das.