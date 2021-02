Von Benjamin Auber

Heidelberg. Ein schwarzer Umschlag landet im Briefkasten – 500 davon sind für seine "Community" im Umlauf. Wie ein kleines Entdeckungspaket öffnet man Stück für Stück eine mystische Welt, verborgen mit Schnüren und eingewickelt in Backpapier. In einem kleinen Säckchen versteckt sich der "Magic Tea", ein extra für das neue Album von Art-Pop-Künstler Dominik Bär entwickelter Kräutertee, der seine Farbe wechselt. So hat man eine Preview, einen Vorgeschmack auf das Albumprojekt, noch nie erlebt. Multisensorisch eben. Wie 2018 setzt er dabei auf seine Fans und bietet die Möglichkeit an, ihn mit dem Kauf von diversen Paketen rund um den Tee und seine Musik zu unterstützen.

Während des Lockdowns und Auftrittsverboten ist Kreativität das Überlebenselixier für Künstler. Über 30 Konzerte hat der Indie-Pop-Künstler im Vor-Corona-Jahr absolviert. Gerade mal drei Auftritte waren es 2020 bei der "Sommerbühne" im Karlstorbahnhof. "Der direkte Kontakt zum Publikum fehlt ungemein. Zwischenmenschliche Schwingungen werden einfach gebraucht, um Musik zu machen", sagt der 33-Jährige.

Jammern, Corona verfluchen oder aufgeben, waren aber keine Option. Um die schwere Zeit zu überstehen, hilft Dominik – neben den finanziellen Hilfen der Politik – nicht unbedingt der kommerzielle Erfolg, sondern sein Künstler-Netzwerk. Es greift nicht nur während der Pandemie mit Crowdfunding-Projekten unter die Arme, sondern hilft auch immer dann, wenn es nötig wird.

Kraft zieht der Heidelberger aber vor allem durch sein eigenes Schaffen. "Der Schwebezustand während Corona hat mir auch auf die Sprünge geholfen. Ein Perspektivwechsel war nötig", sagt Dominik. Seine acht neuen Songs erzählen nach seinen Alben "Pixel & Molecules" (2012), "On Our Own" (2015), "Colliding in the Dark" (2018) von Zerbrechlichkeit und schwierigen Momenten, wenn alles wie ausgestorben erscheint.

Dominik spielt allein mit seiner Gitarre in geheimnisvollen Räumen mit Lichtinstallationen im Pfaffengrund. Irgendwie verloren – wie viele Menschen in den vergangenen Monaten. Seine gestreamte Album-Vorstellung sprüht voller kreativer Ideen. "Auch wenn alles perspektivlos erscheint, möchte ich trotzdem einen positiven Beitrag in der Kunstszene leisten". Sein Motto während des Lockdowns: "Ich singe einfach weiter", so Dominiks Botschaft.

Bär versteht sein Handwerk, Musik und andere Sinne miteinander geschickt zu verbinden. Momentan experimentiert mit einer alten Video-Kamera, in die man noch VHS-Kassetten einlegen kann. Einfach mal der Pandemie entfliehen – im künstlerischen Tun immer möglich.