Von Benjamin Miltner

Endlich Ferien! Die letzten Prüfungen sind geschrieben, der Unterricht ist vorbei und das Lernen hat Pause. Und jetzt? Die freie Zeit lässt sich auf viele Arten verbringen. Das Zeitjung-Team stellt Euch die fünf häufigsten Ferientypen vor – inklusive Überspitzung.

Die Streberin

Genug gechillt. Schon um 14 Uhr des ersten Ferientags ist Dir stinklangweilig. Wie gut, dass Du vorgesorgt hast. Das Praktikum im Bundestag macht Dich glücklich, endlich darfst Du selber bei der Ausschussarbeit, dem Ausarbeiten von Gesetzestexten und Marathondebatten über Doppelbesteuerungsabkommen mitmachen. Wie geil ist das denn! An den Wochenende klapperst Du nicht etwa die Touri-Ziele oder Szeneviertel ab. Nein, Für Dich sind die Bibliotheken das wahre Berlin. So hast Du schon Mitte September den Stoff für das nächste halbe Jahr vorgearbeitet. Also spendierst Du Dir noch eine kleine Reise nach Riga. Lettisch macht sich immer gut im Lebenslauf und der einjährige Sprachkurs soll ja schließlich nicht umsonst gewesen sein ...

> Vorbild: Hermine Granger

Der Freibadkönig

Für Dich wurden die Sommerferien quasi erfunden. Du bist der König der Freibäder und Seen, machst die spektakulärsten Arschbomben, bist kaum mehr von der Tischtennisplatte zu verdrängen und auch das Beachvolleyballfeld gehört Dir. Jeden Tag klapperst Du mit Deinen Kumpels einen anderen See oder ein anderes Bad in der Region ab, kannst die Fritten aller Kioske auch bei einer Blindverkostung noch unterscheiden und alle 33 Eissorten in 30 Sekunden herunterrattern. Sonnenbrand? Auf Rot folgt Braun! Den Abend lässt Du bei einem Cocktail, Bier oder auch mal mit ’ner Cola ausklingen.

> Vorbild: Dwayne "The Rock" Johnson

Der Entdecker

Kambodscha, Peru, Tansania - das ist Deine Welt. Lernen? Nicht Dein Ernst. Arbeiten? Muss ich nach dem Studium eh noch lang genug. Reisen ist das neue Statussymbol! Umweltschutz ist ja schön und gut - aber die Welt erkunden ist halt leider geil. Also ab zu den Tempeln von Angkor Wat, den Inka-Ruinen von Machu Picchu und den Löwen und Elefanten im Serengeti-Nationalpark. Vier Wochen später ist Deine Seele tiefenentspannt, Deine Haut schokobraun, Dein Geldbeutel leer, Deine Fotogalerie und Dein Instagram-Account übervoll. Ein Tag muss reichen für Wäsche waschen, Kontostand checken und Tasche neu packen, bevor das Festival-Wochenende startet. Man ist das anstrengend! Davon brauchst Du erst einmal Erholung. Mit Urlaub natürlich.

> Vorbild: Christoph Kolumbus

Die Klimaschützerin

Ferien sind, wenn Du merkt, dass Du bei der Demo am Freitag mutterseelenallein bist. Aber das ist Dir egal, der Klimawandel macht ja auch nicht frei. Und so ziehst Du mit Deinen Plakaten und Aufschriften wie "Der Planet ist hotter als mein Freund", "Unser Klima hat mehr Defizite als unsere Zeugnisse" oder "Grünkohl statt Braunkohle" über die Heidelberger Hauptstraße. Zwischendrin verteilst Du Bambuszahnbürsten und Jutesäcke, trinkst einen frisch gepressten Saft mit einem Nudel-Strohhalm und schwärmst Kindern von Schneemännern vor. Unter die Urlaubsfotos Deiner Freunde postet Du Sätze wie "Kurzstrecken nur für Insekten". Du flechtest Dir neuerdings immer einen Zopf und nichts würde Dich glücklicher machen, als dass Greta Thunberg Deine Freundschaftsanfrage annimmt.

> Vorbild: Greta Thunberg

Der Stubenhocker

Sonne, Strand und Meer? Ist Dir egal. Dein Dreiklang besteht aus Spielen, Filmen und Serien. Also Jalousie runter, Konsole an, Drücker in die Hand - mögen die Spiele beginnen! Du lebst nun wochenlang in der World of Warcraft, kickst Dich bei Fifa 2019 virtuell in die Champions League oder befreist bei Fortnite die Erde von der Zombieplage. Pause? Wird erst gemacht, wenn die Blase drückt, die Finger wund sind oder die Augen viereckig. Vielleicht arbeitest Du aber auch daran, noch Deine Lieblingssprüche von Game of Thrones auswendig zu lernen oder ziehst Dir zum siebten Mal die fünf Staffeln von Breaking Bad rein. Erst vergisst Du den Wochentag, dann den Namen Deiner Freundin. Dafür kannst Du jetzt die Speisekarten aller örtlichen Lieferdienste herunterbeten. Läuft also bei Dir!

> Vorbild: Richard Tyler "Ninja" Blevins