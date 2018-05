Von Anica Edinger

Heidelberg. Wenn das schriftliche Abi geschafft ist und die Deadline für die Abgabe der Uni-Bewerbung näher rückt, herrscht bei Manuela Rahn Hochbetrieb. Seit 20 Jahren arbeitet die 57-Jährige als Berufsberaterin bei der Heidelberger Agentur für Arbeit und weiß deshalb genau, was orientierungslose Schulabgänger brauchen.

Ein Gedankenspiel: Ich sitze bei Ihnen in der Beratung, habe gerade meine letzte schriftliche Abi-Prüfung geschrieben - und noch keine Ahnung, was ich mit der Hochschulreife anfangen soll geschweige denn, mich damit auseinandergesetzt. Was sagen Sie mir?

Ich werde Ihnen sagen, dass es noch viele Möglichkeiten gibt - auch last minute. Zunächst gilt es aber, sich Gedanken darüber zu machen, was man überhaupt will. Dafür muss man intensiv seinen Stärken und Fähigkeiten auf die Spur kommen.

Wie komme ich denen denn auf die Spur?

Hobbys können zum Beispiel helfen, herauszufinden, was für ein Typ ich bin. Wenn ich etwa intensiv Sport treibe, kann das darauf hinweisen, dass ich diszipliniert und teamfähig bin. Und Lesen als Hobby deutet darauf hin, dass ich empathisch bin. Wenn ich in meiner Freizeit gerne künstlerisch arbeite, wäre vielleicht ein kreativer Beruf das Richtige. Auch Präferenzen bei Schulfächern können hilfreich sein: Bin ich gut in Mathe und Naturwissenschaften, kann also logisch und räumlich denken, könnte etwa ein Ingenieurstudium infrage kommen. Und wenn ich sehr schlecht in Deutsch bin und Probleme mit Textverständnis habe, wäre Jura vielleicht nicht das Richtige für mich. Wichtig dabei ist: Die Schüler, die zu uns kommen, sind extrem heterogen. Jedes Beratungsgespräch ist sehr individuell.

Welche Anzeichen deuten denn darauf hin, dass ich eher studieren oder eine Ausbildung machen sollte?

Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle. Ein Hinweis könnte meine Motivation für die Schule sein. Wenn mir das theoretische Lernen etwa überhaupt keine Freude bereitet hat und mir schwer gefallen ist, bin ich an der Uni vielleicht nicht richtig. Aber auch hier sind die Fälle individuell. Ich hatte etwa erst kürzlich zwei Studienabbrecherinnen bei mir, die hatten einen hervorragenden Abi-Schnitt, fühlten sich aber an der Uni einfach verloren. Sie kamen nicht mit dem eigenverantwortlichen Arbeiten klar und brauchten eine klare Struktur.

Ich sollte also eher selbstständig sein, wenn ich an die Uni gehe?

Mir muss klar sein, dass beim Studium verlangt wird, dass ich mich eigenständig und forschungsintensiv einem Thema widmen kann. Auch die Zeitpläne müssen von den Studierenden selbst gemacht werden - das passt nicht zu jedem. Bei einer Ausbildung habe ich einen klar strukturierten Alltag - und außerdem viel permanenter greifbare Erfolgserlebnisse. Und natürlich spielt auch das Finanzielle eine Rolle. Aber: Wenn ich erst mal eine Ausbildung absolviere, steht mir danach der Weg an die Universität immer noch offen. Vor allem für jüngere Abiturienten ist das oft eine gute Option.

Apropos jünger: Seit in Baden-Württemberg flächendeckend das achtjährige Gymnasium eingeführt wurde, sind die Abiturienten teilweise erst 17 oder sogar 16 Jahre alt. Schlägt sich diese Entwicklung in ihrer Beratertätigkeit nieder?

Ich beobachte in jedem Fall, dass sich jüngere Abiturienten mit der Entscheidung oftmals sehr schwer tun. Sie stehen während der Schulzeit oft unter einem hohen Leistungsdruck, weshalb sie keine Zeit haben, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Das kommt dann oft tatsächlich erst nach dem Abitur. Die meisten brauchen dann einfach noch Zeit, weshalb es ja ein großer Trend ist, erst einmal ins Ausland zu gehen. Da kann man seine Sprachkenntnisse vertiefen, internationale Erfahrungen sammeln und es wird von Arbeitgebern gern gesehen.

Sie sind seit 20 Jahren bei der Arbeitsagentur. Wie oft kommt es vor, dass Schüler kommen, die Sie fragen, mit welchem Beruf man reich werden kann?

Das kommt tatsächlich regelmäßig vor. Grundsätzlich ist dann mein Ansatz, zu fragen: Willst Du reich oder glücklich werden? Oft hilft auch ein Blick auf die reichsten Menschen dieser Welt: Sie hatten alle eine Vision.