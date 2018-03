Von Sören Sgries

Rock'n'Heim? Klar, rund 50.000 Besucher sind schon ein echtes Kaliber. Doch die Region hat glücklicherweise nicht nur gigantische Großereignisse zu bieten, wenn es um Musik geht. Just an diesem Wochenende erwacht der Odenwald wieder zum Leben: Beim Finki-Festival versammeln sich zum 31. Mal die treuen Krautrock-Fans. Und nur wenige Kilometer weiter, am Marbach-Stausee bei Beerfelden, werden über 5000 Leute täglich zum "Sound of the Forest"-Festival erwartet.

Rekha Ober, stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins, spricht im Interview über den fünfjährigen Festivalgeburtstag, wachsenden Erfolg und das ganz besondere Odenwald-Feeling.

Rekha, wie ist die Stimmung im Wald? Steht schon alles?

Die Stimmung ist super. Der Aufbau ist in vollem Gange und alles läuft nach Plan.

Mit eurem kleinen Festival geht ihr jetzt ins fünfte Jahr - und plötzlich taucht der Gigant Rock'n'Heim am gleichen Wochenende auf und macht euch Konkurrenz. Ärgert euch das?

Nein, nicht wirklich. Dort steckt doch etwas ganz anderes dahinter. Wir haben unser eigenes Festival und sind sehr selbstbewusst der Überzeugung, dass wir etwas besonderes haben und für bestimmte Leute sehr interessant sind. Rock'n'Heim ist sicherlich auch ein sehr cooles Festival - es spricht aber eine ganz andere Zielgruppe an.

Es sind ja auch finanziell ganz andere Dimensionen: Einzelne Bands dort sollen sechsstellige Gagen kassieren. Was habt ihr an Budget zur Verfügung?

Es ist sicherlich nicht das gleiche Budget wie in Rock'n'Heim - aber das Budget ist für ein Festival nicht unbedingt das Wichtigste.

Man merkte die letzten Jahren schon: Ihr seid deutlich gewachsen. Wie viele Gäste erwartet ihr dieses Mal am Stausee?

Aus der Erfahrung der letzten vier Jahre wissen wir: Jedes Jahr sind wir im Schnitt 20 Prozent gewachsen. Letztes Jahr hatten wir pro Tag rund 5000 Leute auf dem Gelände. Das können wir in diesem Jahr vielleicht steigern. Zumindest, was den Vorverkauf angeht, liegen wir bislang schon vor den Zahlen des letzten Jahres.

Ihr habt sogar angekündigt, einen zweiten Campingplatz zu öffnen, um die Besucher unterbringen zu können.

Ja, wir haben einen zweiten Campingplatz in der Hinterhand, auch in unmittelbarer Nähe zum See, gewissermaßen am anderen Ende. Der wird aber nur geöffnet, wenn wirklich so viele Leute campen wollen. Dadurch, dass wir so ein gutes öffentliches Verkehrsangebot haben, nutzen glücklicherweise auch extrem viele Leute die Gelegenheit, sich in den umliegenden Dörfern Übernachtunsmöglichkeiten zu suchen und den Shuttlebus zu nutzen.

Letztes Jahr hatte ich das Gefühl, der Zufluss an Teilnehmern wird langsam zum Problem, gerade was die Parksituation an der Landstraße angeht. Bessert ihr auch da nach?

Was die Parksituation angeht, kann man leider nichts nachbessern. An der Situation, dass die Straßenränder zugeparkt sind, wird sich also nichts ändern. Wir können die Leute ja nicht in die Wälder reinleiten. Deswegen stellen wir die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung, die auch im Ticket enthalten sind. Die Location ist, wie sie ist, und wir können da keinen Parkplatz in den Wald planieren. Natürlich ist es bequemer, mit dem Auto zu kommen. Aber man kann auch anders anreisen - das legen wir jedem ans Herz.

Wollt ihr eigentlich immer weiter wachsen - oder ist irgendwann das Ende erreicht?

Das Gelände ist - so wie es im Moment ist - begrenzt auf 6000 Besucher. Wir wollen kein zweites Rock'n'Heim sein, sondern wir sind bewusst ein kleines Festival und bewusst an diesem Ort. Wir sind froh, dass es diese Natur und diesen Ort so gibt. Da muss aber auch klar sein, dass wir nicht für 15.000 Menschen ein Festival auf die Beine stellen können. Wir wollen es übrigens auch nicht. Sound of the Forest soll ein kleines, feines, sehr ausgewähltes und schönes Erlebnis sein.

Kommen wir zu dem, was "typisch Odenwald" ist.

Natürlich sind die K-Rings wieder dabei ...

... natürlich ...

... und ansonsten würde ich sagen, wir sind speziell Odenwald, weil der größte Teil des Kernteams aus der Region kommt. Hinter den Kulissen sind ganz viele Odenwälder mit viel Herzblut am Schaffen. Diese ehrenamtlichen Helfer, rund 270, wollen die Leute einladen, ihre Heimat kennenzulernen. Ohne die Odenwälder, die so offen sind für diese Veranstaltung sind, würde das nicht funktionieren. Wir erfahren eine Unterstützung, mit der wir am Anfang, vor fünf Jahren, gar nicht gerechnet hätten.

Musikalisch liegt der Schwerpunkt - außer bei den Lokalmatadoren K-Rings - dieses Jahr auf dem Balkan?

Ich glaube, da täuscht der erste Eindruck, weil wir mit Shantel natürlich einen echten Schwerpunkt in diesem Bereich setzen. Aber Miss Li oder Ira May, um nur zwei weitere Namen zu nennen, haben mit Balkanmusik wirklich nichts zu tun. Wir haben sehr viel Soul, R'n'B, Funk, Live Elektro, Ska und vieles anderes zu bieten.

Palkomuski wäre zumindest der zweite Balkan-Name.

Ja. Wir haben zum fünfjährigen Geburtstag ja auch ein paar Bands wieder eingeladen, die schon einmal bei uns gespielt haben und noch einmal Bock auf den Wald hatten. Ich finde aber, wir sind dieses Jahr noch bunter als die Jahre zuvor. Jeder, der auf dieses Festival kommt, ganz egal, welche Richtung er bevorzugt, wird etwas finden, was im gefällt. Genregrenzen kümmern uns ja wenig.

Gibt es wieder den Schwerpunkt der Singer-Songwriter-Bühne am See?

Ja, da sind tagsüber wieder viele Singer und Songwriter dabei. Gegen Abend wird es aber gemischter - und am Sonntagnachmittag wechselns sich DJs und Live Acts ab.

Hast du persönlich einen Lieblingstag, den man sich nicht entgehen lassen sollte?

Mein persönlicher Lieblingstag ist der Samstag. Da sind einfach super Bands den ganzen Tag über und es wird einem am meisten geboten: Von Samstagmorgen bis in den Sonntag gibt es rund um die Uhr Musik. Und ich persönlich freue mich sehr auf Miss Li aus Schweden. Grundsätzlich rate ich aber zum Wochenendticket - der Preisunterschied ist ja nicht so groß. Außerdem: Den Surprise-Act am Freitag sollte man nicht verpassen.

Wo du den schon ansprichst: Kannst du nicht verraten, wer es ist?

Nein, das geht leider nicht. Lass dich überraschen!

Info: Bandinfos, Tickets und mehr im Veranstaltungsmagazin RNZett oder auf www.sound-of-the-forest.de